Per il G7 del turismo via i cestini e possibili disagi per la raccolta rifiuti nel centro di Firenze

Da mercoledì 13 a venerdì 15 novembre 2024 Firenze ospiterà il primo G7 interamente dedicato al turismo. In occasione della manifestazione sono previste nel capoluogo toscano numerose iniziative che potranno impattare sul servizio di raccolta rifiuti.

Alia Multiutility sta predisponendo una task force di operatori per minimizzare l’impatto, dal momento che nel centro storico cittadino, per motivi di ordine pubblico, nelle aree interessate dal G7 saranno rimossi cestini e cestoni per il conferimento di rifiuti e, come previsto da ordinanza, sarà limitato il transito di mezzi pesanti della raccolta.

Nel dettaglio da domani, 13 novembre, saranno rimossi tutti i cestini nelle zone di via il Prato e Bernardo Rucellai, piazza San Firenze, via dei Gondi, via della Ninna, via Tornabuoni, Lungarno Acciaioli, Santa Trinità e via del Parione. Nella giornata del 14 novembre saranno rimosse anche le postazioni stradali in via dello Steccuto, stazione di Rifredi, e riposizionate il giorno successivo.

Inoltre, i giorni del G7 (13-15 novembre) saranno caratterizzati da limitazione al traffico ‘pesante’ nelle strade interessate dall’evento con possibili rallentamenti o disagi nella raccolta di carta e cartone porta a porta per le utenze non domestiche. Per fare fronte a questa situazione, Alia, inoltre, invita i cittadini e i titolari delle utenze commerciali alla massima collaborazione, evitando, per quanto possibile, il conferimento dei rifiuti, sia alle postazioni, che nei cestini che si trovano lungo le strade interessate dalla manifestazione.

‘Abbiamo di fronte giornate importanti ed impegnative per tutti noi’, commenta il presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra. ‘Come accaduto in occasione della prima tappa del Tour de France in Italia, saremo impegnati a dare il massimo sforzo e la collaborazione degli utenti sarà fondamentale per presentare Firenze il più accogliente e pulita a chi la visiterà durante l’evento.’

Per maggiori informazioni e dettagli è sempre possibile consultare il portale www.aliaserviziambientali.it ed Aliapp, la app gratuita di Alia scaricabile per sistemi IOS ed Android, oppure contattare il call center attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito) o 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

