Sr429, torna normale il tratto del ponte sulla Pesciola: stop ai mezzi pesanti

Martedì 12 novembre 2024 potrebbe diventare una data importante per gli automobilisti sulla Sr429. Dopo settimane di code a causa del sequestro di una corsia vicino al ponte sulla Pesciola, nelle prossime ore il traffico tornerà alla normalità. O almeno, lo farà per chi non guiderà mezzi pesanti.

Nella tarda mattinata del 12 saranno finiti i lavori sul ponte, sarà installato un nuovo new jersey e quindi sarà dissequestrata la corsia. Sarà tolto il semaforo che ha fatto tanto imbestialire pendolari, residenti e commercianti.

Da agosto a oggi sono stati giorni difficili per chi passava di lì, sempre imbottigliato per decine di minuti. La riapertura è graduale perché per adesso l'accesso ai mezzi pesanti è interdetto almeno fino al 30 novembre.

Notizie correlate