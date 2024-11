Un playground da 3000 metri quadrati diventa un'opera di street art

È a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, il playground dei record: oltre 3000 mq trasformati in una gigantesca opera di street art. Si chiude giovedì prossimo, 14 novembre, lo StART Festival, laboratorio-evento promosso dalla Misericordia di Camaiore e Lido, che ha reso l’area sportiva del Parco della Fratellanza (via del Secco 81) un laboratorio creativo a cielo aperto per settimane, grazie all’intervento di Marco “Fine” Galli, artista viareggino classe 1988, e al coordinamento dell’associazione Start Attitude, fondata dal giovane curatore Gian Guido Grassi. Il progetto è stato supportato da Comune di Camaiore, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca - Bando 2023 “sport e socializzazione”, ASD Vela Basket, Azienda Pluriservizi spa – Farmacie comunali, Associazione Balneari Lido di Camaiore.

L’opera sarà ufficialmente inaugurata giovedì 14: l’appuntamento è alle ore 9.30 per una giornata di sport, live painting, performance teatrali dedicate a tutta la cittadinanza e in particolare alle scuole del territorio. Perché saranno soprattutto le nuove generazioni a godersi l’opera “a tutto campo” (in questo caso anche in senso letterale) realizzata dal 21 ottobre scorso in poi. Un’operazione complessiva che ha visto non solo il campo polivalente colorarsi di nuove tinte, ma anche la trasformazione dello skate park, la rigenerazione di vialetti e panchine, diventati a tutti gli effetti parte dell’area di gioco, la ristrutturazione delle porzioni che necessitavano un intervento di rimessa a nuovo, come reti e muretti, il coinvolgimento di tribune, fabbricato del bar e gazebo annesso. Risultato: un dialogo tra diverse opere d’arte in un’area a verde di oltre 7.500 mq che comprende anche giochi per i più piccoli, un’area coperta per le feste di compleanno, camminamenti, una dirt line per le bmx.

“Il Festival - dichiara Aldo Intaschi, Governatore della Misericordia di Camaiore e Lido - avvia per la prima volta a Lido di Camaiore un ragionamento più ampio legato all’arte pubblica e urbana. Si propone di proseguire annualmente con successive edizioni, chiamando i maggiori artisti urbani italiani e stranieri e promuovere l’inserimento di opere d’arte nei progetti edili urbanistici in osservanza dei principi già espressi nella legge 29 luglio 1949 n. 717, rispondendo così alla sempre crescente domanda di qualità urbana che investe non solo la componente fisica della città ma anche le componenti sociali, economiche, religiose e culturali, la qualità del lavoro, delle relazioni sociali, del tempo libero, degli stili di vita”.

“L’aspetto per noi più interessante – commenta il curatore Gian Guido Grassi - è stato quello di rileggere un grande parco nella sua complessità, abbracciando un’intera area urbana e conferendole ulteriori funzionalità. Pensiamo ad esempio ai giochi e alle lavagne scrivibili inserite nei vialetti: un’operazione di design architettonico che attraverso l’elemento estetico ha reso un’area polivalente e molto vasta più unitaria, oltre che bella, aggiungendo un altro valore educativo all’intera esperienza che adesso resta fruibile ogni giorno dalla comunità”.

La giornata si aprirà alle ore 9.30 con dimostrazioni di basket e skateboard, live painting e scuola di graffiti writing. A seguire la presentazione delle attività della Misericordia di Camaiore e Lido. Alle ore 11.15 inaugurazione dell’intero polivalente sportivo con taglio del nastro alla presenza delle autorità e presentazione della nuova opera a tutta la comunità. Seguirà aperitivo e rinfresco. In programma una doppia performance di “La Strizzacervelli di Piazza, se ti siedi ti ascolta e ti ringrazia” (ore 12 e ore 15), a cura di Chiara Gistri (Gistri Human Theatre), Tout Public. Dalle 15 alle 17 mini torneo di basket e dimostrazione di skateboard.

