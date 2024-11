Empoli Città del Natale, ecco le disposizioni in vigore su transito e sosta

Mancano pochi giorni all’evento “Empoli Città del Natale”, in programma dal 16 novembre 2024 al 12 gennaio 2025 che con allestimenti, attrazioni e molto altro, interesserà strade e piazze del centro cittadino. Pertanto entreranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità.

Entrando nel merito, con ordinanza 612 del giorno 13 novembre 2024, scaricabile al link https://shorturl.at/asjTM , nel periodo compreso dal giorno 30 novembre 2024 al giorno 6 gennaio 2025, dalle 17.30 alle 19.30 – nei giorni di sabato, domenica e festivi – in piazza della Vittoria, tratto fra via Tinto da Battifolle e via Roma, sarà adottato il divieto di transito di tutti i veicoli con obbligo di svolta a sinistra in direzione via Fratelli Rosselli; in via Curtatone e Montanara, all’intersezione con piazza della Vittoria, obbligo di svolta a destra in direzione via Jacopo Carrucci.

Inoltre, nel periodo compreso dal giorno 16 novembre 2024 al giorno 12 gennaio 2025, dalle 9.30 alle 20, si riportano di seguito le ulteriori disposizioni: in via Paladini, divieto di transito e divieto di sosta di tutti i veicoli - tutti i giorni 00.00-24.00 con esclusiva eccezione per i mezzi impiegati nei cantieri attualmente presenti nella strada.

In caso di necessità accertata dal personale della Polizia Municipale potranno essere ampliate le fasce orarie delle chiusure sopra descritte e/o potranno essere adottati temporaneamente fino al termine della criticità i seguenti provvedimenti: in via Tinto da Battifolle, all'intersezione con via Socco Ferrante, divieto di transito con obbligo di svolta a sinistra in via S. Ferrante e in caso di particolari esigenze dovute all'incremento del traffico veicolare in via Pievano Rolando, all’intersezione con piazza Guido Guerra – corsia di marcia in direzione piazza della Vittoria, sarà adottato il divieto di transito di tutti i veicoli; in via Salvagnoli, all’intersezione con via Pievano Rolando, obbligo di svolta a destra verso piazza Guido Guerra con divieto di svolta a sinistra in via Tinto Da Battifolle e nel tratto compreso tra via Battifolle e piazza Matteotti, divieto di transito di tutti i veicoli.

Infine, in caso di necessità sempre accertata dal personale della Polizia Municipale, in via dei Neri, dalle 17 alle 20, nel tratto compreso tra via Leonardo da Vinci e piazza del Popolo, divieto di transito di tutti i veicoli con obbligo di svolta a destra in via Leonardo da Vinci.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

