'Il mistero delle stimmate', convegno a San Romano

L'Associazione Culturale "Arco di Castruccio" di Montopoli in Val d'Arno, in collaborazione con Comune di Montopoli in Val D'Arno Fondazione Centro Studi sulla Civilta del Tardo Medioevo Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato Santuario "La Madonna" di San Romano

Promuove una conferenza sul tema "Il mistero delle stimmate tra storia, misticismo e fede". Sarà sabato 16 novembre alle 16.30 a San Romano nella sala medicea del convento.

Parteciperanno:

LINDA VANNI Sindaca del Comune di Montopoli in Val D'Arno

CRISTINA SCALI Presidente Associazione Culturale "Arco di Castruccio"

GIOVANNI URTI Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato

FRA' ALESSIO PROSPERI Padre Guardiano Convento San Romano Introduce

MARZIO GABBANINI Assessore alla Cultura Comune di Montopoli in Val D'Arno

Intervengono

ISABELLA GAGLIARDI University degli Studi di Firenze "La narrazione delle stimmate nelle Vite di San Francesco"

FRA' DARIO CHIAPETTI Dottore in teologia OFM "Contestualizzazione storica e storiografica e letteratura teologica"

Modera e conclude

LAURA BALDINI Presidente Fondazione Centro Studi sulla Civilta del Tardo Medioevo.

