Il Sindaco di Montelupo inizia la visita alle aziende del territorio

L’amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino dà il via a un ciclo di visite alle aziende del territorio, con l'obiettivo di rafforzare il dialogo e sostenere lo sviluppo economico locale. Il sindaco Simone Londi si farà portavoce di un percorso di ascolto, incontrando personalmente le realtà produttive locali per raccogliere esigenze, proposte e prospettive di crescita.

«Le aziende, siano esse di piccole o grandi dimensioni, sono un elemento centrale della comunità locale: offrono posti di lavoro, muovono l’economia, sono anche delle antenne per intercettare cambiamenti a livello nazionale e sovranazionale.

Negli ultimi anni i momenti di crisi non sono mancati, ma sono stati anche per molti lo stimolo per avviare un processo di innovazione. All’inizio del mio mandato mi sono posto l’obiettivo di andare a visitare le nostre aziende, programmando con anticipo gli incontri», spiega il sindaco Simone Londi.

È così che a partire dal mese di dicembre un giorno al mese sarà dedicato alle visite agli operatori commerciali.

La segreteria del sindaco scriverà alle aziende per concordare una data e un orario, ma le imprese possono comunque invitare anche di loro iniziativa l’amministrazione scrivendo a segreteriasindaco@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.

In base alle ultime informazioni fornite dalla Camera di Commercio le aziende presenti sul territorio sono circa 1500, si va dalla grande industria alla ditta a conduzione familiare.

La maggioranza vede un numero di dipendenti compreso fra 1 e 20 ma spiccano anche alcune grandi realtà con fatturati anche oltre i 100.000.000 di euro.

«L’obiettivo di questi momenti – specifica Londi – è quello di approfondire la conoscenza diretta del nostro tessuto economico, avviare un dialogo, iniziare un percorso di ascolto delle idee e delle esigenze da tenere presenti al momento di avviare la progettazione di iniziative o nuove opere».

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del sindaco chiamando il numero 0571/917547-516.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

