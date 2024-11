La Scala, passeggiata ecologica con le scuole

Si sono armati di palette, sacchetti e buona volontà i ragazzi e le ragazze della classe quinta della scuola primaria Collodi di La Serra (accompagnati dalle insegnanti Federica Rossi e Chiara Redditi) e della classe quinta della scuola primaria Don Milani di San Miniato Basso (accompagnati dall'insegnante Gianna Leoncini), coinvolti nell’iniziativa “Puliamo il mondo”. Gli alunni e le alunne dell’Istituto Comprensivo Buonarroti di Ponte a Egola e dell'Istituto Comprensivo Sacchetti di San Miniato, sono stati protagonisti di una passeggiata ecologica a La Scala, in piazza Trieste, via Genova, via Torino, via Pagano, piazza Capoquadri, via Baldinotti e via Covina, durante la quale hanno ripulito le strade. L’iniziativa si è inserita all’interno dell’evento promosso da Legambiente e accolto dall’assessorato all’ambiente e da quello all’istruzione del Comune di San Miniato, e realizzata con il supporto dei dipendenti del settore ambiente (Luca Giolli, Luca Guido e Siriano Frediani), degli operai del magazzino comunale e delle associazioni del territorio (ANC sezione di San Miniato e CRI comitato di Ponte a Egola) che, nel corso dell'iniziativa, hanno dato un sostegno per la logistica.

“Abbiamo aderito con entusiasmo anche quest’anno ad un’iniziativa che punta a sensibilizzare i ragazzi verso l’ambiente in cui viviamo – spiega l’assessore all’ambiente, Marco Greco -. Vivere in un ambiente pulito e curato non solo è più sano ma è anche più bello. Con questo gesto aiutiamo a rinsaldare il rapporto tra l’ambiente ed i giovani futuri cittadini, aumentando il senso civico e restituendo un servizio che va a beneficio dell’intera comunità e che, speriamo, possa essere d’esempio anche per gli adulti”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

