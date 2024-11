Nasce a Cerreto Guidi il Punto Digitale Facile

Ricevere assistenza e formazione per l’accesso e l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali. Assolve a questa importante funzione, il Centro L.I.F.E. (Lavoro, informazione, formazione, educazione).

Il Punto Digitale Facile è attivo a Cerreto Guidi, in Via Roma 1, presso lo Spi Cgil che ha promosso il progetto, finanziato dalla Regione Toscana e patrocinato dal Comune di Cerreto Guidi.

Lo sportello è aperto ogni giorno, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei pomeriggi di Mercoledì e Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

“Ringrazio tutti i soggetti che hanno permesso la nascita di questo servizio che ritengo molto utile per avvicinare sempre di più i cittadini al digitale e per semplificare il disbrigo di pratiche- dichiara il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti- questo sportello renderà il comune sempre più inclusivo venendo incontro a quei cittadini che hanno minore confidenza con la tecnologia”.

Spicca, tra i servizi affidati al Centro L.I.F.E., quello relativo all’assistenza per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali, che in accordo con l’Amministrazione comunale, sarà a disposizione, fino al 31 dicembre 2024, per quei cittadini che hanno necessità di una assistenza tecnologica per il caricamento sul portale regionale, delle pratiche digitali necessarie per la rendicontazione relativa ai danni subìti dall’alluvione del 2 e 3 novembre 2023 (per ulteriori chiarimenti di natura tecnica, relativi a tale argomento, rivolgersi invece agli uffici comunali).

Per usufruire dei servizi del Centro L.I.F.E., occorre richiedere un appuntamento contattando i seguenti numeri: 0571.55010 / 0571.79874

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

