I segreti della Cappella di San Michele a Luciano

Nella mattina di sabato 16 novembre si terrà a Montelupo Fiorentino una visita esclusiva alla Cappella Vecchia di San Michele a Luciano, immersa nel bosco di San Vito in Fior di Selva, sopra Camaioni.

Sarà un momento unico: il perfetto allineamento del sole con la monofora della Cappella genera una "spada di luce" che attraversa la piccola navata per proiettarsi, in perfetto allineamento, sulla controfacciata. Il fenomeno è previsto per lunedì 18 novembre alle 8:07, ma la visita è stata anticipata a sabato per ragioni meteorologiche, con solo una lieve differenza nell'allineamento.

L’assessore Lorenzo Nesi racconterà la storia della chiesa e spiegherà il fenomeno di luce a cui si assisterà. Agli iscritti sarà consegnata una copia della relazione archeoastronomica redatta da Stefano Cavalieri, che offre ipotesi sulla data di costruzione dell'edificio.

La visita è aperta a un numero limitato di persone, con prenotazione obbligatoria ed è un’occasione per contribuire alla raccolta fondi Art Bonus, destinata al restauro dell’affresco absidale rinascimentale raffigurante il Giudizio Universale. L’Art Bonus è una misura ministeriale introdotta nel 2014 che consente ai cittadini di sostenere il patrimonio culturale con erogazioni liberali, beneficiando di vantaggi fiscali fino al 65% in 10 anni come credito d’imposta.

I partecipanti a questo evento esclusivo sono invitati a sostenere l’iniziativa con un bonifico Art Bonus o partecipando alla raccolta fondi informale in loco.

