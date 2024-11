Due vincitrici per il concorso 'Raccont’arti'

Sono giunti numerosi i progetti fotografici per partecipare alla quarta edizione di “Raccont’arti-Premio Castelfiorentino per le Arti: fotografia contemporanea”, curato dalla Banca Cambiano 1884 SpA - Ente Cambiano Scpa, dal Comune di Castelfiorentino e dalla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Con oltre 700 partecipanti nelle categorie Open e Student, il Premio ha contribuito a creare un profilo dell’attuale panorama della fotografia contemporanea in Italia. Significativo l’incremento di lavori provenienti dall’estero, a sottolineare una accresciuta visibilità dell’iniziativa.

Numerosi progetti di alto livello hanno spaziato dalla pratica documentaria a quella post-documentaria, fino a ricerche artistiche in grado di unire diverse discipline e tecniche.. Gli artisti hanno declinato i progetti in diversi contenitori, come installazioni, libri e video, utilizzando pratiche espositive innovative. Molti partecipanti provengono da studi approfonditi, evidenziando la maturità del settore, ormai parte dell’arte contemporanea. Degni di nota i lavori della categoria Student, che mostrano l’energia creativa delle nuove generazioni, desiderose di confrontarsi con il mondo esterno alle accademie, mantenendo ampia libertà espressiva.

Il tema scelto per questa edizione era il seguente:“ “Beyond and Elsewhere: la fotografia contemporanea alla ricerca di futuri possibili per una innovazione consapevole dello sguardo”.

La premiazione si terrà Sabato 30 Novembre alle ore 17,00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino seguita dalla mostra dei lavori premiati. I vincitori sono stati selezionati da una giuria composta da prestigiosi esperti nell’ambito della ricerca in fotografia: Vittore Buzzi, Presidente della giuria; Alessandro Calabrese, Giorgio Di Noto, Serena Nocentini, Michele Palazzi e Francesca Todde. Ecco l’elenco dei premiati:

CATEGORIA OPEN

Vincitore del Premio Castelfiorentino per le Arti - Fotografia Contemporanea Categoria Open :

Federica Sasso, Battle Royale

Shortlisted in mostra:

Giulia Madiai, Road to Black

Federica Mambrini L’albergo della lontananza

Sara Perovic, Two

Alvaro Deprit, An Anatomy of Fear

CATEGORIA STUDENT

Vincitore del Premio Castelfiorentino per le Arti - Fotografia Contemporanea Categoria Student:

Gaia Maggio, Terra di diatomee

Shortlisted in mostra:

Leonardo Taddei, Lekhallen

Marta Scagliusi, Sospesi in superficie

Gabriele Barbagallo, In the name of Algorithm

Sara Francola, A circle with an arrow; A dot in the middle

Vista la grande qualità dei lavori ricevuti nella categoria Student, la giuria ha voluto inoltre ricordare Francesca Cugno, Gaia Del Piano, Pietro Antonio Luigi, Edoardo Bonacina, e Ola Skowronska i cui progetti sono stati molto apprezzati.

Fonte: Teatro del Popolo di Castelfiorentino

