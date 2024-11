Grandi risultati per Judo Kodokan Empoli. Riconoscimento per il maestro Calugi

L'A.S.D. Judo Kodokan Empoli festeggia una pioggia di medaglie ottenute dai propri atleti nell'occasione del I memorial Sergio Carta, tenutosi a Bagno a Ripoli lo scorso fine settimana. Nella giornata di sabato hanno partecipato alla competizione i piccoli judokas che hanno ottenuto 6 medaglie d'oro, 4 medaglie d'argento, 3 medaglie di bronzo. Nella giornata di domenica, invece, gli atleti appartenenti alle categorie junior, senior, esordienti B e cadetti hanno ottenuto 3 medaglie d'oro, 5 medaglie d'argento, 1 medaglia di bronzo, conquistando cosi la 5 posizione su 67 società nella classifica generale!

Inoltre, in occasione del suo 67mo compleanno, il Maestro Marco Calugi del Judo Kodokan Empoli ha ricevuto dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FILJLKAM) un prestigioso riconoscimento, ovvero il titolo di Maestro Benemerito per l'esperienza acquisita e le capacità tecniche, in particolar modo nell'ambito del Kata.

Fonte: Judo Kodokan Empoli

