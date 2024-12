Festa di fine 2024 per il Judo Kodokan Empoli

Giovedi 19 dicembre il Judo Kodokan Empoli ha celebrato insieme ai propri atleti e alle proprie atlete, grandi e piccini/e, e tutte le loro famiglie, la conclusione dell'anno agonistico 2024. La festa ha preso avvio dal canonico passaggio di cinture ed è stata propiziata dalla presenza dell'assessora allo Sport del Comune di Empoli, Laura Mannucci, che ha consegnato i diplomi di cintura nera 4* Dan ad Alessio Di Clemente e 2* Dan a Gherardo Lippi. Nell'occasione, l'assessora Mannucci ha speso parole di apprezzamento per i risultati ottenuti dal Judo Kodokan Empoli nel corso dell'anno, tanto per quelli strettamente agonistici, quanto per quelli che derivano dall'impegno sul territorio per finalità sociali. La festa è stata impreziosita dall'accompagnamento musicale del rinomato DJ Ray Garcia che ha fatto ballare grandi e piccini in una serata che si è svolta all'insegna della condivisione e del senso di appartenenza, valori che caratterizzano tutta l'attività del Judo Kodokan Empoli.