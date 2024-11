Montopoli contro la violenza di genere, il calendario delle iniziative

Sport, teatro, cinema, libri e formazione. Questi gli ambiti coinvolti per l'edizione 2024 del calendario Libere, libere libere organizzato dal Comune di Montopoli, in collaborazione con associazioni e realtà locali, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Si comincia sabato 16 novembre con “Libera energia!” un appuntamento di sport all'aria aperta che vedrà il ritrovo alla panchina rossa di Capanne, segno della lotta alla violenza di genere, e dopo i saluti istituzionali una sessione di risveglio muscolare e di zumba con Gaia Cau ed Elena Battini. Il consiglio e l'invito per partecipare è quello di indossare scarpe da ginnastica e qualcosa di rosso. La sera del 16 novembre alle 21.30 la compagnia teatrale “No, Grazie!” porta in scena in sala consiliare lo spettacolo “Indomita – Storia di Ada Negri”. Giovedì 21 novembre alle 21 in sala consiliare ci sarà la presentazione del libro “L'imbarazzo del cuore”. Primo atto di un percorso impegnativo empatico e gratificante sull'affettività e sessualità, insieme alle autrici Lori Vanni e Sandra Vivaldi, con la moderazione di Emma Donnini. Una lezione aperta di teatro è quella organizzata dalla compagnia teatrale Passepartout martedì 26 novembre alle 21.15 nei locali della Pubblica Assistenza. Un calendario che si conclude con la proiezione del film “La bambina segreta” a cura di Arci Valdarno Inferiore al circolo Arci Torregiulia, il 29 novembre alle 21. Una pellicola del 2022 diretto da Ali Asgari che racconta la Theran di oggi.

«Un calendario condiviso con le associazioni e le realtà del territorio – spiegano la sindaca Linda Vanni e l'assessora all'associazionismo e alle pari opportunità Kendra Fiumanò – a cui abbiamo chiesto anche di supportare moralmente le iniziative. Nello specifico si tratta di cinque momenti differenti per riflettere, praticare la sorellanza, e contrastare la violenza di genere e sui generi. L'appuntamento del 21 novembre vuole fornire strumenti per affrontare il tema dal punto di vista educativo. Il libro infatti raccoglie le esperienze pratiche che le docenti hanno portato in classe relative ai temi dell'affettività e della sessualità. Inoltre per tutto il mese di novembre la Torre di San Matteo a Montopoli, sarà illuminata di rosso grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Montopoli. Grazie alle associazioni che hanno collaborato e supportato l'intero calendario, aiutandoci nella sensibilizzazione».

Oltre agli appuntamenti, il novembre di Montopoli sarà caratterizzato anche dalla diffusione di alcuni filmati volti a sensibilizzare sul tema. «Insieme alla logopedista Francesca Giani e all'associazione Abbracciami Aps – ha aggiunto la vicesindaca Irene Cavallini – abbiamo distribuito alle farmacie presenti sul territorio e ad alcune attività commerciali dei video per informare sulla violenza di genere e sui modi per chiedere aiuto. Alcuni di questi video utilizzano la comunicazione aumentativa alternativa per diffondere un messaggio quanto più inclusivo. I video saranno pubblicati durante il mese di novembre sui canali social del Comune» .

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

Notizie correlate