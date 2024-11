Olio, appuntamento con 'Olea' a Montespertoli

Montespertoli è pronta ad accogliere, per il sesto anno consecutivo, OLEA, il forum dedicato all’olio extra vergine d’oliva. Il programma di OLEA 2024, ricco di eventi, conferenze e degustazioni, prenderà ufficialmente il via venerdì 22 novembre e coinvolgerà produttori, esperti del settore e appassionati di olio EVO, invitando tutti a scoprire le eccellenze dell’olio montespertolese.

“Olea rappresenta ormai da anni un momento importante per il settore olivicolo del territorio, un settore in crescita che sta sia aumentando la qualità dell’olio EVO prodotto che innovando con operazioni di marketing e divulgazione importanti. Quest’anno siamo doppiamente felici perchè dopo molti anni torniamo a fare parte delle rete nazionale delle Città dell’Olio e proprio durante Olea il nostro comune riceverà la bandiera ufficiale. L’olio EVO di Montespertoli è un prodotto di grande qualità che merita di farsi conoscere ancora di più dal grande pubblico e Olea rappresenta questa occasione.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Il pomeriggio di venerdì 22 novembre si aprirà prima con un momento di particolare importanza per la comunità di Montespertoli e per i visitatori: l’inaugurazione del “Centro di Documentazione del Territorio e del Vino - Bartolomeo Intieri”, uno spazio dedicato alla promozione della cultura del territorio e delle sue produzioni agricole. Alle ore 17:30, presso il nuovo spazio al Centro per la cultura del vino “I Lecci”, il Sindaco Alessio Mugnaini presenterà il progetto insieme al direttore di Città del Vino Paolo Corbini e alla Dott.ssa Daniela Brenci, Responsabile dell’ufficio Cultura, Promozione del Territorio, Musei e Biblioteca del Comune di Montespertoli.

Alle ore 18:30 avrà luogo l’attesa inaugurazione ufficiale di OLEA 2024, alla quale parteciperanno le autorità locali e i rappresentanti dell’associazione Città dell’Olio.

Nel corso della cerimonia, il Vicepresidente Vicario e Tesoriere di Città dell’Olio, Marcello Bonechi, consegnerà al Comune la prestigiosa Bandiera Città dell’Olio, un riconoscimento che premia il costante impegno di Montespertoli nella valorizzazione e promozione dell’olio extra vergine d’oliva di alta qualità.

La serata continuerà con la presentazione dell’edizione di quest’anno, a cura delle organizzatrici Valentina Canuti e dell’assessora Alessandra De Toffoli. A seguire, un percorso di degustazione presso i banchi di assaggio dei produttori locali offrirà l’opportunità di esplorare gli aromi e i sapori autentici dell’olio EVO toscano.

Al termine della serata, sarà possibile partecipare a un apericena presso l’Enoteca “I Lecci.” È necessario prenotare chiamando i numeri 389 664 3694 o 327 821 9056. Il costo è di 15 euro a persona.