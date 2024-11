Boccaccio, lettura autunnale a Siena

L'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, dal 2019, promuove la Lectura Boccaccii, incontri pubblici e lezioni di analisi e commento delle opere dello scrittore certaldese.

Due volte l'anno infatti, in primavera e in autunno, una volta a Certaldo Alta, in Casa Boccaccio, l'altra presso una Università a rotazione, studiose e studiosi espongono e interpretano una novella del Decameron o un passo tratto da altri componimenti del poeta.

Boccaccio, del resto, è stato il primo a realizzare la lettura pubblica della Commedia, canto per canto, dando il via a una tradizione secolare e diffusa, che ancora oggi l’Ente Boccaccio ripropone come occasione di approfondimento delle opere del grande autore del Trecento.

La lettura autunnale dedicata a Boccaccio quest’anno si svolge a Siena, grazie al coordinamento della prof.ssa Natascia Tonelli, delegata dell’Ente alla Lectura, ed è in programma martedì 19 novembre alle 16 al Complesso San Niccolò, via Roma 56, aula A+B, con ingresso libero.

Il lettore è un esperto dell’opera boccacciana, il prof. Renzo Bragantini dell’Università La Sapienza di Roma che presenta la lettura e l’analisi della quarta novella della decima giornata “Gentile e Catalina”.

Seguirà al termine la lettura della novella a cura della compagnia teatrale “L’Oranona Teatro” di Certaldo, che come sempre accompagna l’appuntamento delle Lecturae.

Fonte: Ufficio stampa

