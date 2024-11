Gonnelli, Cordone: "Non deve essere considerato di Serie B"

La Lega Salvini Premier, interviene sui problemi derivanti dall'accorpamento e relativa perdita di autonomia dell'Istituto Comprensivo Scolastico Giovanni Gonnelli di Gambassi Terme e Montaione,(scuola ubicata nel territorio comunale di Gambassi Terme), con il seguente intervento di Marco Cordone, attualmente Commissario leghista della Sezione comunale della cittadina termale valdelsana, Vicesegretario Provinciale di Firenze del Carroccio e per poco più di 15 anni (2004 - 2019), Consigliere comunale e Capogruppo della lista Lega e Centrodestra nel Consiglio comunale di Gambassi Terme :" Parlando di accorpamento dell'Istituto Comprensivo scolastico Giovanni Gonnelli di Gambassi Terme e Montaione, troviamo interessante cominciare la nostra analisi da certi dati come la superficie territoriale dei due 'Piccoli Comuni' della cosiddetta Valdelsa fiorentina: Gambassi Terme ha una superficie di 83,15 km² mentre Montaione ha una superficie di 104,76 km². Facendo un confronto con Firenze, Capoluogo di Provincia e di Regione, Firenze ha una superficie di 102,32 km². Dalla lettura di questi dati, si capisce molto facilmente che l'Istituto Gonnelli di Gambassi Terme e Montaione, incide su un territorio di 187,91 km², poco meno del doppio della superficie territoriale del Comune di Firenze (16,73 km² in meno) e di conseguenza detta scuola sorge su un'area territoriale molto vasta, (significativo è il dato che il Comune di Montaione è per 2,44 km², più grande della superficie del Comune di Firenze) la quale non può avere il suo Istituto scolastico accorpato ad altri, in territori ancora più vasti. In questo modo si danneggiano in primis gli alunni, gli studenti e le loro famiglie; e poi la Regione Toscana fa la 'splendida' parlando di Toscana diffusa e di valorizzazione delle Aree minori. Il Governo Italiano sugli accorpamenti scolastici ha redatto delle nuove norme ma ci chiediamo cosa abbiano fatto fino ad oggi la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze fino ad arrivare all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa per dialogare costruttivamente col Governo della Repubblica e trovare delle soluzioni condivise. Dei problemi di Gambassi Terme e Montaione e soprattutto di Gambassi Terme, tendenzialmente, si sono interessati poco tutti ed ora improvvisamente è suonata la sveglia generale. Per amor di verità, quando ero ancora Consigliere comunale e Capogruppo della lista di Centrodestra con la Lega, alcuni anni fa , avevo cercato la Dirigenza scolastica del Gonnelli, qualificandomi, per sapere se c'erano delle problematiche ma mi fu risposto che loro parlavano solo col Sindaco (chiaramente, aggiungo io, espressione del massimo partito del Centrosinistra). La Lega è contraria, dopo 27 anni di autonomia, all'accorpamento dell'Istituto Comprensivo Giovanni Gonnelli, il quale comprende le scuole d'infanzia, Primarie e Secondarie di 1⁰ Grado dei Comuni di Gambassi terme e Montaione, con altri Istituti e riteniamo che anche se gli alunni interessati all'accorpamento siano poco meno di 600 ovvero 594, il territorio in cui è ubicato e opera l'Istituto Gonnelli abbia già una superficie talmente consistente da sfiorare i 200 km². Constatiamo che gli esponenti del Partito Democratico dal Parlamento, alla Regione, alla Città Metropolitana e all'Unione dei Comuni, fanno assurde polemiche tra di loro su queste importanti tematiche che toccano la vita dei nostri studenti e delle loro famiglie e se il Governo ha cercato di razionalizzare i costi di questo settore del mondo scolastico,allo stesso tempo ha lasciato la possibilità alle Regioni di individuare i criteri per gli accorpamenti degli Istituti Comprensivi e non si capisce perché l'unico accorpamento assegnato alla Città Metropolitana di Firenze, riguardi il Liceo classico Galileo in città, a scapito dell'importante plesso scolastico della Valdelsa fiorentina. La Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze e l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, si siedano intorno ad un tavolo e senza scaricare tutte le colpe sul Governo Italiano prendano delle decisioni dettate soprattutto dal buonsenso perché l'alunno e lo studente di Gambassi Terme e di Montaione, non dev'essere considerato di serie B rispetto all'alunno e allo studente di Firenze. Per noi è giusto salvaguardare il Liceo classico Galileo di Firenze Città ma è anche giusto salvaguardare l'esperienza dell'Istituto Gonnelli di Gambassi Terme e Montaione nella nostra Valdelsa fiorentina, terra da sempre di grande cultura e tradizione e si smetta di fare lo scaricabarile sull'Esecutivo dello Stato Italiano. Ogni Istituzione coinvolta, si prenda le proprie responsabilità". La posizione di Marco Cordone è condivisa dal Segretario Provinciale di Firenze del Movimento guidato da Matteo Salvini, Federico Bussolin.-

Marco Cordone (ViceSegretario Provinciale di Firenze della Lega Salvini Premier)

