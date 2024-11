Lapi Gelatine, confermata la partnership con Empoli Città del Natale

Anche quest'anno, Lapi Gelatine conferma il suo impegno nel sostenere le tradizioni locali, diventando nuovamente partner di Empoli Città del Natale. La manifestazione natalizia, che ogni anno attira visitatori da tutta la regione, rappresenta una preziosa occasione per rafforzare il legame con la comunità e promuovere la cultura e il turismo del nostro territorio.

Quest’anno, Lapi Gelatine ha scelto di sostenere l’iniziativa con un'installazione luminosa dal forte impatto visivo: Teddy’s Christmas Natale, un orsetto alto 3,5 metri e lungo 2 metri, collocato in una delle vie più centrali della città, via del Giglio. Il simpatico orsetto, che sarà visibile per tutta la durata della manifestazione, non è solo un’icona natalizia, ma anche un omaggio simbolico alla produzione dell’azienda, leader internazionale nella produzione di gelatina e collagene. La figura dell'orsetto richiama infatti l'immagine della celebre caramella gommosa, trasmettendo riconoscibilità al nostro impegno per la qualità e l’innovazione dei prodotti, avvicinando il pubblico al nostro settore in modo originale e coinvolgente.

Inoltre, il logo di Lapi Gelatine sarà visibile all’interno delle suggestive proiezioni luminose che decoreranno le facciate storiche di Piazza Farinata degli Uberti, cuore pulsante della città di Empoli.

L’inaugurazione delle attrazioni si terrà domani, 16 novembre, a partire dal crepuscolo, con un evento che segnerà l’inizio ufficiale delle festività natalizie in città. In occasione dell’iniziativa, Lapi Gelatine ha anche riservato dei biglietti gratuiti per le attrazioni natalizie per i figli dei propri dipendenti, a ulteriore conferma della volontà dell'azienda di coinvolgere le famiglie del territorio.

"Essere sponsor di una manifestazione tanto amata come Empoli Città del Natale ci consente di rafforzare il nostro legame con la comunità, dando visibilità alla nostra azienda e alla nostra produzione," ha dichiarato Tommaso Lapi, Amministratore Delegato di Lapi Gelatine. "Siamo orgogliosi di contribuire alla valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio, portando anche un simbolo della nostra tradizione aziendale, come l'orsetto, a raccontare il nostro impegno per la qualità e l'innovazione."

Con questa iniziativa, Lapi Gelatine dimostra ancora una volta di essere una realtà solida, che guarda al futuro con attenzione all’ambiente, alla comunità e alla valorizzazione delle tradizioni locali.

Fonte: Ufficio stampa

