Digitale, a Montespertoli ecco le notifiche push

Il Comune di Montespertoli continua a digitalizzare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione con servizi accessibili online, nuove possibilità di pagamento tramite PagoPA e il potenziamento del sistema di notifiche tramite l’applicazione AppIO. Procede, dunque, il percorso di innovazione avviato con il lancio del nuovo sito web dell'ente nel 2022 – il tutto accedendo alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

«In questi anni il Comune di Montespertoli ha investito tempo ed energie per migliorare l’esperienza digitale del cittadino nel rapporto con la pubblica amministrazione» dichiara Marco Pierini, vicesindaco e Assessore all’innovazione digitale. «Oltre ad avere attivato numerosi servizi online, accessibili tramite il sito Internet dell’ente, adesso decidiamo di ampliare ulteriormente il numero di pagamenti possibili tramite PagoPA e di potenziare il sistema di notifiche tramite AppIO. In questo modo il cittadino che accede ai servizi online o effettua pagamenti tramite PagoPA rivolti al comune riceverà sulla App le notifiche sullo stato di avanzamento della propria pratica, nell’ottica di garantire sempre maggiore trasparenza dei procedimenti».

Da pochi giorni i cittadini che utilizzano i servizi online disponibili nella Stanza del Cittadino (passo carrabile, contrassegno rosa, iscrizione all'elenco degli scrutatori, iscrizione all'elenco dei giudici popolari, occupazione di suolo pubblico, permesso parcheggi per residenti del centro storico, richiesta ordinanza per modifica alla circolazione stradale) possono ricevere notifiche direttamente su AppIO. In particolare, il sistema si occuperà di inviare aggiornamenti in tempo reale sullo stato delle pratiche, comunicando se la richiesta è stata accettata, protocollata o rifiutata, sulla falsariga di quanto già avviene tramite e-mail. I cittadini possono beneficiare di queste nuove funzionalità senza dover effettuare alcuna azione aggiuntiva, se non quella di scaricare e attivare AppIO sul proprio dispositivo.

Per quanto riguarda invece i servizi che prevedono un’azione di pagamento tramite il portale IRIS di Regione Toscana, sono disponibili due nuove tipologie di notifiche: per i pagamenti spontanei l’utente riceve conferma di avvenuto pagamento, mentre per i pagamenti attesi l’utente riceve una notifica di promemoria per il pagamento da eseguire. Il numero dei servizi per cui è possibile pagare tramite PagoPA sul portale IRIS è in crescita, perché l'ente sta continuando a inserire nuove opzioni di pagamento per partecipare ai bandi PNRR.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

