TEDxCollediValdElsa, c'è la data per lo showcase: sarà svelato il tema

TEDxCollediValdElsa è pronto a svelare finalmente il tema e l’identità grafica della quarta attesissima edizione.

Inizia il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti più attesi dalla community di TEDxCollediValdElsa: lo Showcase.

L’evento aperto a tutti è pensato per presentare il tema che guiderà i relatori nei loro speech, il titolo, la sua declinazione e l'identità grafica.

Tutti i volontari ci tengono ad invitarvi domenica 24 novembre 2024 alle ore 18.00 presso il Saloncino del Teatro del Popolo a Colle di Val d’Elsa.

Lo Showcase, momento essenziale per svelare al pubblico l’essenza della prossima edizione, offrirà ai partecipanti la possibilità di immergersi nell'atmosfera e nello spirito che caratterizzeranno TEDxCollediValdElsa 2025. Durante l’evento, saranno presentate le idee e la visione che guideranno gli interventi e le attività della prossima edizione. A conclusione verrà offerto un’apericena, momento ideale per confrontarsi e condividere idee in vista di TEDxCollediValdElsa 2025.

L’ingresso è gratuito e limitato a un numero ristretto di partecipanti, quindi invitiamo chi desidera partecipare ad iscriversi su Eventbrite al link presente sui canali social Instagram e Facebook di TEDxCollediValdElsa.

Lo Showcase rappresenta un’opportunità imperdibile per conoscere in anteprima il tema della prossima edizione e approfondire il pensiero creativo che contraddistinguerà l’evento. Non vediamo l'ora di condividere insieme con voi l'inizio di un nuovo capitolo per TEDxCollediValdElsa!

Fonte: Ufficio stampa

