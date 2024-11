Voci per Santa Cecilia, evento a San Salvatore a Fucecchio

Sabato 23 Novembre 2024 nella Chiesa Abbaziale di San Salvatore a Fucecchio, cinque cori della Diocesi si riuniranno per celebrare la Festa di Santa Cecilia, patrona della Musica Sacra e di quanti svolgono un ministero musicale nella liturgia. L'evento organizzato dal Corale San Genesio della Diocesi di San Miniato in collaborazione con la Commissione Diocesana di Musica Sacra, prevede la celebrazione della Messa alle ore 18.00 alla quale parteciperanno i cori riuniti e a seguire un omaggio musicale dei singoli gruppi corali partecipanti. La serata fa parte dell'evento nazionale "Voci per Santa Cecilia" promosso da FENIARCO e dell'Associazione cori della Toscana.