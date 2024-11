Aggredisce carabinieri e tenta di rubare una pistola, arrestato a Certaldo. Feriti i due militari

Ha incrociato un'auto dei carabinieri in centro, prima ha tentato di aprire la portiera dell'auto poi ha aggredito i due militari. È accaduto ieri a Certaldo, nel tardo pomeriggio, all'incrocio tr via 2 giugno e piazza Masini. L'uomo, un 30nne pakistano, già noto alle forze dell'ordine, senza fissa dimora, avrebbe tentato anche di prendere la pistola di uno dei militari, ma dopo una colluttazione, i carabinieri sono riusciti a fermarlo ed arrestarlo in flagranza di reato.

I due carabinieri, in particolare una hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati al pronto soccorso. In particolare una militare avrebbe subito contusioni ed escoriazioni. Solidarietà è arrivata dal sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli e da altre forze politiche per quanto accaduto: "Siamo vicini alla agente dei Carabinieri rimasta lievemente ferita nello svolgimento della sua attività. Il Comandante della stazione di Certaldo mi ha rassicurato fin da subito sulla situazione della loro collega. Confidiamo che venga sanzionato l'autore dell'aggressione, per far sì che quanto accaduto non si ripeta. Grazie all'Arma dei Carabinieri per il suo lavoro e la sua presenza a Certaldo", scrive sui social il sindaco di Certaldo. "Tutta la mia solidarietà - scrive la consigliera di FDI Luci Masini - alla donna dell'arma dei carabinieri di Certaldo che nell'esercizio del proprio dovere è stata ferita"

Da quanto appreso l'uomo, precedentemente ospite di un CAS, aveva già preso di mira i carabinieri di Certaldo, danneggiando il portone della stazione locale.

