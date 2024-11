Più Certaldo reclama maggiori investimenti e più agenti per la sicurezza

Dopo il messaggio affidato ai social, il gruppo politico guidato da Cellini esprime a mezzo stampa il proprio rammarico riguardo le gravi vicende accadute nei pressi della stazione di Certaldo, in cui due agenti in servizio, sono stati aggrediti riportando lesioni che hanno richiesto accertamenti medici.

“Non vogliamo assolutamente fare allarmismo, non vogliamo scendere a conclusioni becere e demagogiche, non è nel nostro stile, è però necessaria una presa di posizione netta e decisa da parte dell’Amministrazione Comunale, una celere inversione di rotta prima che il paese venga percepito come inospitale o insicuro. Ormai si è perso il conto dei furti in abitazione, delle effrazioni, degli episodi di violenza, è approdato anche da noi il fenomeno delle targhe scambiate – prosegue la nota – Più Certaldo rivendica, così come descritto nel proprio Programma Elettorale la necessità di investire maggiormente in ordine pubblico e sicurezza, capitoli di spesa dimenticati dalle variazioni di bilancio votate in Consiglio negli ultimi mesi. Le forze dell’ordine chiedono ormai da anni, è solo un esempio, un adeguamento della tecnologia impiegata per la videosorveglianza, quanto dobbiamo aspettare ancora prima di adempiere a questo onere? L’Unione ha promosso una politica di assunzioni rilevante: 2 ispettori e 6 agenti, le ultime aliquote assunte, sebbene con oltre 5 mesi di ritardo rispetto a quanto prospettato. La percezione di noi cittadini resta comunque quella di un servizio di Polizia Municipale poco presente, nonostante in Consiglio Comunale il Sindaco avesse garantito una maggiore presenza di agenti di Polizia Municipale. Occorre fare presto, i cittadini non possono più attendere. Ad oggi infatti si fatica a comprendere la ricaduta che ha sul territorio l’ingente stanziamento che Certaldo versa all’Unione dei Comuni per la funzione di Polizia Municipale. È necessaria un’unione di intenti – conclude la nota – Sbaglia il partito di governo a rigettare i contributi ed i consigli provenienti dalle forze di minoranza. Ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare con gli altri schieramenti, sia in sede comunale, che presso l’unione dei comuni, per un’azione politica incisiva sui temi di Sicurezza ed Ordine Pubblico.”

Fonte: Ufficio Stampa Più Certaldo

