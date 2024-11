Empoli città del Natale: si accende la festa in piazza

Luci accese da questa sera fino a domenica 12 gennaio per la nuova edizione di “Empoli città del Natale”.

Quest’anno la nota manifestazione ha una veste nuova e diventa la capofila del “Natale in Toscana” insieme alle città di Poggibonsi, Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli e Grosseto, che si vestiranno a festa illuminate dalle grandi installazioni luminose e dalle bellissime luci di Natale. Un’esperienza unica dedicata alle famiglie, nel panorama natalizio nazionale, che si appresta a trasformare la Toscana in una delle mete più affascinanti delle festività natalizie.

Empoli città del Natale è già diventata uno degli appuntamenti natalizi più importanti d’Italia.

Nel 2018, sono state ben 500 mila le presenze, salite a 700 mila nel 2019 e nel 2021, subito dopo lo stop causato nel 2020 dal Covid, mentre nel 2022 sono state raggiunte circa 800 mila presenze, di cui 20 mila da fuori regione, nel 2023 ha raggiunto il traguardo di un milione di presenze da tutta la penisola.

Dopo il grande successo riscosso negli scorsi anni, l’obiettivo del 2024 è tagliare il traguardo dei due milioni di presenze da tutta Italia e dall’estero, portando il Natale in Toscana ed Empoli città del Natale, a collocarsi tra le mete più affascinanti per l’offerta di intrattenimento del panorama natalizio.

La prima città ad inaugurare è stata proprio Empoli, oggi in piazza della Vittoria alle ore 17:45, con il taglio del nastro e la cerimonia di apertura della manifestazione: alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi e degli assessori Adolfo Bellucci (Commercio, attività produttive, piano per il Terrafino) e Matteo Bensi (Cultura, turismo, gemellaggi, politiche giovanili e cultura della pace) è avvenuta l'accensione della “Mani della vita” una grandissima installazione luminosa di alluminio realizzata completamente a mano da RBR Light, alta 8,5 metri e larga 13,5, con 20.000 Led programmabili con sfumature e cambio di colore.

“Per noi empolesi vedere le nostre piazze così illuminate e piene di gente è l’emozione più grande - ha dichiarato Mantellassi -. Sarà un Natale di luci e in cui potremo comprare nei negozi del centro storico, indispensabili per mantenere Empoli viva e sicura. Sarà l’occasione anche per vivere la cultura della nostra città, con oltre sessanta eventi in programma. Abbiamo intorno a noi tante notizie preoccupanti, proviamo a cogliere il lato bello del Natale, perché Natale vuol dire speranza è speranza”.

Alle 18:30, poi, si è tenuta l’accensione del “Grande Albero di Natale”, proveniente direttamente da Londra, alto 17 metri, che il pubblico potrà ammirare in Piazza Farinata degli Uberti. La piazza è stata raggiunta dalla Grande parata che ha percorso il centro storico ed è stata "imbiancata" dalla Grande nevicata artificiale. La serata è proseguita con l’accensione delle proiezioni natalizie sui palazzi di tutte le città che fanno parte di questo circuito natalizio.

Sono 16 le grandi installazioni luminose presenti, fra queste, oltre al “Grande albero di Natale” e alle “Mani della Vita”, ci saranno: la “Ghianda” la più grande opera d’arte scultoria luminosa d’Italia, lunga 20 metri e alta 9, “la Natività luminosa” più grande d’Italia alta 10 metri , il “Babbo Natale” luminoso alto 6 metri, la “Carrozza a cavallo con la grande zucca” lunga 12 metri e larga 4, il “Pacco regalo gigante” anche attraversabile, alto 6 metri e largo 5, “Teddy's Christmas Natale” alto 3,5 e lungo 2 metri, un “Quadro luminoso” di 3 metri per 2, un grande “Podio”, una “Pedana luminosa con Minnie e Topolino” e molte altre meravigliose opere.

Per l’occasione insieme ad Empoli le città di Poggibonsi, Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli e Grosseto, che inaughereranno nei giorni successivi, vestiranno i colori del Natale, offrendo una calda accoglienza che avvolgerà subito tutti gli ospiti che potranno respirare questa meravigliosa atmosfera.

Ad Empoli si potrà viaggiare con il trenino turistico per la città o salire sulla splendida Giostra a cavallo. I visitatori potranno anche passeggiare tra le 70 baite bianche dei mercatini di Natale, con prodotti gastronomici e artigianali tipici. Per i più piccoli torna anche la mascotte simbolo della manifestazione, sarà possibile conoscerlo e scattare una foto ricordo: nella Casa di Ciuchino “Empolino”, dentro l’albero di Natale, aprirà le porte Il Magico Mondo di Babbo Natale che permetterà di vedere e visitare la casa di Babbo Natale. Un’esperienza indimenticabile per i bambini: si parte dal Polo Nord, con un simpatico orso polare e una vera e propria nevicata, passando poi per il bosco incantato con le renne di Babbo Natale, per concludere con la visita all’ufficio postale degli elfi, per scrivere la letterina dei desideri, con la foto di rito con Santa Claus sulla magica poltrona di velluto rosso.

Ci sarà anche la Casa delle principesse e dei supereroi: un’attrazione dove i bambini potranno dedicarsi ad attività laboratoriali in compagnia degli idoli delle fiabe e dei cartoni animati. La Parata di Natale di Empolino, la mascotte ufficiale, insieme ai suoi aiutanti e ad un’allegra banda di musicisti, faranno una festosa incursione musicale per le vie del centro.

Fra le altre attrazioni: il Winter Park, con una grande pista di pattinaggio ed una pista per gli slittini entrambe sul ghiaccio, quest’ultima con una discesa della lunghezza di 35 metri e un’altezza di 3,50 metri. , la ruota panoramica e un piccolo luna park per bambini.

Da sempre la manifestazione è attenta all'ambiente e anche quest'anno torna ad “Empoli città del Natale” il progetto “IO RICICLO”. Per questo le installazioni luminose saranno temporizzate e dotate di tecnologie di ultima generazione che consentiranno di abbattere il consumo di energia. Inoltre, la Casa delle Mascotte sarà interamente costruita in legno e materiali riciclati realizzati dall’Associazione “Porte Aperte” Onlus, che oltre a occuparsi del recupero degli scarti cerca di dare voce e autonomia alle persone più fragili. La Casa sarà il luogo in cui i piccoli visitatori potranno imparare giocando come riciclare correttamente i rifiuti. Ad ogni partecipante verrà proposto un percorso divertente in cui verrà simulato il conferimento di alcuni rifiuti all’interno dei contenitori della raccolta differenziata. A tutti i giovani che termineranno il gioco verrà conferito il badge e l’attestato del “buon riciclatore”.

Attivo inoltre il "Progetto di riqualificazione del centro storico, per evitare la desertificazione", si tratta di un progetto innovativo dell’Associazione Centro Storico, presieduta da Eros Condelli, che ha preso il via nel 2018, e costituisce uno dei tanti punti di forza della manifestazione.

La finalità è quella di operare la riqualificazione dei centri storici della città per contrastare la desertificazione commerciale a causa della chiusura delle attività. Questa iniziativa prevede la presa in gestione temporanea, per circa due mesi, dei “locali commerciali liberi”, che vengono allestiti con illuminazioni natalizie per attirare i visitatori. All'interno di questi spazi, famiglie e bambini potranno immergersi in un mondo fantastico visitando la “Casa delle Principesse” e incontrando i loro Supereroi” preferiti. Negli anni sono stati riqualificati molti locali commerciali per ciascuna edizione, contribuendo a ridare vita ai centri storici, aumentando l’affluenza e l’interesse del pubblico.

Questa grande manifestazione non solo riporta vitalità nelle aree centrali delle città, ma ha anche un impatto economico significativo. Durante il periodo natalizio, il fatturato delle attività commerciali ha registrato un incremento del 30%, creando un volano economico, che attrae turisti e rivitalizza le aree cittadine di Empoli e delle altre località coinvolte. Da un'analisi fatta, il 90% dei nuovi imprenditori che hanno aperto attività commerciali nella città di Empoli, provengono da paesi limitrofi, intervistati dalle associazioni di categoria hanno risposto che “visitando Empoli nel periodo natalizio l’hanno trovato una città florida”. Le nuove attività avviate oltre a creare nuovi posti di lavoro ed incrementare i fatturati portano nella città nuovi turisti.

Sono molte, anche le attività culturali nella città di Empoli organizzate in collaborazione con l'Amministrazione del Comune di Empoli. Un programma di attività natalizie e di proposte musicali per grandi e per i piccini : “La biblioteca ti regala un sogno presso Palazzo Leggenda” con aperture straordinarie di Palazzo Leggenda durante il mese di dicembre; “Laboratori creativi e letture per i più piccoli”; La foresta dei sogni”, dove i sogni diventano foglie di alberi incantati. Per quanto riguarda la MUSICA si potrà assistere a concerti natalizi, gospel e di musica classica gratuiti nella splendida cornice delle chiese empolesi, in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, e il 23.12 verrà organizzata la Festa natalizia per tutti i ragazzi.

I Musei seguiranno delle aperture straordinarie, e verranno organizzate delle iniziative speciali e sorprese nei musei empolesi.

