Tenta di strappare collana d'oro ad un disabile 85enne: arrestata una coppia

Una coppia romena di 25 anni è stata denunciata per un tentato furto con strappo a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca. La donna ha cercato di strappare una collana d’oro dal collo di un uomo disabile di 85 anni, senza successo grazie alla resistenza della vittima e alla robustezza del monile. Dopo l’allarme lanciato dall’uomo, i Carabinieri hanno attivato un’immediata ricerca sul territorio, riuscendo a rintracciare i due sospettati mentre si allontanavano. La vittima li ha riconosciuti, portando alla denuncia per tentato furto e alla proposta di foglio di via. L’episodio evidenzia l’efficacia dell’intervento dei Carabinieri nella zona.

