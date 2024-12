Arrestati per spaccio di banconote false due persone, avevano 10.000 euro in pezzi da 50 da spendere

Avevano raggiunto la Media Valle Lucchese e non si esclude che si sarebbero spostati anche nell’alta Garfagnana con l’intento di spacciare banconote false. Si tratta di un uomo e di una donna di 37 e 41 anni, residenti in Provincia di Pisa, arrestati ieri dai Carabinieri di Borgo a Mozzano al temine di un’attività di investigazione lampo a cui hanno partecipato anche militari delle stazioni di Barga e Bagni di Lucca, con un determinante contributo operativo del Comandante e del personale della Polizia Municipale di Borgo a Mozzano.

Le attività degli operatori di Polizia sono scattate quando un commerciante proprio di Borgo a Mozzano aveva lamentato il raggiro subito da un uomo e una donna che per pagare alcuni generi acquistati nel suo esercizio commerciale gli avrebbero rifilato una banconota falsa da 50 euro. Immediatamente è scattato un dispositivo di ricerca sia nel comune di Borgo che in quelli limitrofi fino all’individuazione della coppia che nel frattempo, come accertato dagli investigatori, aveva ripetuto la spendita di una medesima banconota falsa anche in un altro negozio dello stesso centro. I due sono stati fermati ed a seguito di ulteriori attività investigative e delle perquisizioni che sono seguite, i militari hanno trovati in loro possesso il controvalore in banconote false di 10.000 euro, tutte da 50 euro, configurandosi così il reato di spendita ed introduzione nello Stato di banconote falsificate per il quale sono stati dichiarati in arresto. Oggi saranno presentati davanti al Giudice di Lucca per essere giudicati con rito per direttissima.

