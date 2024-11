Tentano il furto di notte: ladri in azione a Staffoli

Hanno provato il furto in almeno due abitazioni, quando ormai era notte e potevano agire nel buio senza destare sospetti. È successo venerdì 15 novembre a Staffoli, frazione del comune di Santa Croce sull'Arno, tra via Indipendenza e via Di Mana. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri ed è stata sporta denuncia.

I malviventi hanno provato il colpo in almeno due abitazioni, ma sono in corso accertamenti. In una avrebbero rotto una finestra per provare a entrare, nell'altra avrebbero scassinato la porta e messo a soqquadro un appartamento per poi andare via senza bottino.

Non si tratterebbe delle prime segnalazioni di furto nella località delle Cerbaie, già da settimane sono segnalati colpi tentati o riusciti anche in via Foscolo, nella zona del cimitero o in vie più periferiche come via Pieraccioni.

Notizie correlate