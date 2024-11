Estra Pistoia Basket perde in casa contro Trento. Il match finisce 88-92

Non riesce, per un soffio, l’impresa all’Estra Pistoia Basket di essere la prima squadra ad imporre l’alt nella LBA 2024/25 alla capolista Dolomiti Energia Trentino che sfrutta la tradizione positiva che ha, da sempre, al PalaCarrara e vince per 88-92 nell’ottava giornata del campionato. Per i biancorossi seconda sconfitta consecutiva in volata, dopo quella di Sassari, e resta l’amaro in bocca per averla rimessa in piedi (parziale di 10-0 da 78-88 a 88-88 al 38′). Pesano i sei tiri liberi sbagliati proprio nel quarto periodo quando i biancorossi hanno avuto maggiori difficoltà in attacco. Super prova di Semaj Christon autore di 29 punti e 38 di valutazione, doppia cifra anche per Silins, Forrest, Rowan e Brajkovic.

Una serata caratterizzata dalle iniziative che il club ha deciso di realizzare in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” con la presenza di 104 piantine con il fiocco rosso sugli spalti: una di queste, prima dell’inizio della gara, è stata posizionata sul seggiolino rosso che indica il numero 1522 da chiamare quando una donna subisce violenze dal capitano Gianluca Della Rosa e da una componente femminile della Baraonda Biancorossa.

PRIMO TEMPO

Al PalaCarrara è di scena la capolista per il debutto casalingo sulla panchina biancorossa di coach Markovski e l’Estra ha bisogno di un paio di minuti per entrare in ritmo giusto del match (2-9 con Lamb) ma poi ricuce intorno al 6’ con un mini-break di 6-0 con Brajkovic, Christon e Rowan per il 12-12. Da lì si va in avanti sull’equilibrio con Christon che da fuori sigla il primo vantaggio (19-17) ma la tripla di Ford a 8” dalla fine lascia Trento in vantaggio al 10’ sul 21-22.

L’inizio del secondo periodo è tutto di marca Estra che piazza un parziale di 12-2 prova il primo allungo del match con un caldissimo Christon (20 punti all’intervallo per lui) arrivando fino al 33-24 del 13’. Trento, però, non ci sta e si rimette in carreggiata con le triple di Lamb e Cale che arrivano al 38-36 e diventa 40-43 con la schiacciata di Bayehe. L’Estra deve gestire il terzo fallo di Childs ma si accende Forrest in un amen con due triple che valgono il 48-45 del 20’.

SECONDO TEMPO

Per tutto il terzo quarto le due compagini si sfidano a sorpassi e controsorpassi con l’Estra che si affida a Christon, Brajkovic e Rowan che sigla il massimo vantaggio dei suoi sul 60-56 al 24′, aggiornata al 66-62 di Forrest ma Ford e Bayehe suonano la carica per Trento che rimette il naso avanti (68-69) prima del 72 pari di Brajkovic al 30′.

Nell’ultimo periodo coach Markovski si affida al quintetto che ha dato garanzie per tutto il match ma l’Estra dimostra di avere difficoltà in attacco: dal 74-72 di Christon in apertura di periodo si passa al 78-88 di Cale con un parziale che sembra fare malissimo ai biancorossi. Nel momento più complesso, e dopo un time-out per rimettere in ordine le idee, Rowan e Silins costruiscono un 10-0 di controbreak che infiamma il PalaCarrara e riapre tutto (88 pari) ma i liberi di Trento nel finale ed alcuni errori dell’Estra in attacco, che pasticcia troppo, costano la vittoria.

Adesso qualche giorno di riposo nella settimana che porta alla pausa del campionato per le Nazionali: si tornerà in campo sabato 30 novembre con l’anticipo di Treviso.

IL TABELLINO DI ESTRA PT – DOLOMITI ENERGIA TN 88-92

PARZIALI (21-22, 48-45, 72-72)

ESTRA PT: Benetti ne, Christon 29, Della Rosa, Anumba, Childs 6, Novori ne, Rowan 17, Forrest 10, Boglio ne, Saccaggi, Silins 16, Brajkovic 10. All.: Markovski

DOLOMITI TN: Ellis 5, Cale 16, Ford 21, Pecchia 2, Niang 4, Forray 2, Mawugbe 5, Lamb 27, Bayehe 10, Zukauskas. All.: Galbiati

ARBITRI: Gonella (Genova), Bettini (Bologna), Lucotti (Milano)

NOTE: Spettatori: 3358 (2356 abbonati + 1002 paganti). Usciti per cinque falli: Mawugbe (T). Fallo tecnico: nessuno. Fallo antisportivo: nessuno.

Fonte: Ufficio Stampa

