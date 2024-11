FdI: priorità sicurezza Pisanova e Cisanello

Rachele Compare, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia e Presidente della II Commissione Consiliare Permanente, interviene sulla rissa avvenuta in via Bargagna a Cisanello lo scorso sabato 16 novembre, durante la quale due giovani sono rimasti feriti in uno scontro violento tra bande presumibilmente legate allo spaccio di droga. L’episodio, caratterizzato da spranghe, sassi lanciati e persino danni ad automobili, ha destato grande preoccupazione tra i residenti del quartiere.

“La situazione è inaccettabile. Via Bargagna, luogo frequentato da famiglie e cittadini che hanno sempre fatto comunità, non deve diventare teatro di violenza e degrado, soprattutto dopo l’impegno che questa Amministrazione sta impiegando sul fronte della riqualificazione e rigenerazione urbana di questo quartiere” dichiara Compare. “Episodi come questo mettono a rischio la serenità di un’intera comunità e richiedono un intervento deciso da parte delle autorità per garantire sicurezza e legalità.”

Compare propone interventi mirati, tra cui:

• Maggiore presenza delle forze dell’ordine, con pattugliamenti regolari nelle aree più esposte a fenomeni di criminalità.

• Potenziamento della videosorveglianza, soprattutto nei punti strategici del quartiere.

• Collaborazione tra amministrazione e cittadini, per rafforzare il senso di comunità e coinvolgere attivamente i residenti nella tutela degli spazi pubblici.

Alessandra Orlanza, anch’essa Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia, da anni impegnata in battaglie sulla sicurezza urbana, aggiunge: “Questa escalation di episodi violenti non può essere tollerata. È fondamentale riportare ordine nei nostri quartieri. Da tempo sostengo l’importanza di incrementare la presenza delle forze dell’ordine e di dotare ogni quartiere di strumenti tecnologici avanzati per il monitoraggio e la prevenzione del crimine. Penso che tutti i cittadini abbiano diritto a vivere in sicurezza il proprio quartiere. É da anni oramai che seguo la sicurezza della città e sempre continuerò a farlo perché deve vincere la legalità”.

Orlanza sottolinea anche l’importanza di progetti educativi e sociali per contrastare il degrado, come iniziative di supporto per i giovani a rischio e programmi di riqualificazione urbana.

“La sicurezza è una priorità per Fratelli d’Italia,” conclude Compare. “Non possiamo permettere che famiglie e bambini vivano nella paura. Continueremo a lavorare affinché episodi come quello di via Bargagna non si ripetano, garantendo un dialogo costante con i residenti per ascoltare le loro istanze e agire di conseguenza.”

Fonte: Comune di Pisa

