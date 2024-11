Fucecchio piange la scomparsa di Cinzia Billeri

Se n’è andata Cinzia Billeri, attiva volontaria di Fucecchio e sostenitrice dell’Associazione Amici Animali a 4 Zampe ODV.

Lo rendono noto proprio i volontari e volontarie dell’associazione Parco Canile "La Valle Incantata" tramite la loro pagina Facebook.

“Prima ancora della nascita del Parco Canile, con Cinzia abbiamo operato tanto tempo all' interno del Canile "Le Querce" di Fucecchio, cercando di curare e adottare i cani ospiti al suo interno – scrivono in un post - tante le apericene organizzate in favore della nostra associazione e tanti eventi portati avanti a Fucecchio per sensibilizzare la causa del randagismo.

Come volontari ci stringiamo alla sorella Monica per questa terribile perdita. Cinzia aveva sempre una parola bella per tutti e non si voltava mai quando animali erano in difficoltà. Oggi perdiamo una grande volontaria sul territorio. Un abbraccio alla sua famiglia da tutti noi”.

