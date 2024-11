Comitato gemellaggio Fucecchio-Nogent Sur Oise, Antonella Gorgerino nuova presidente

Con l’assemblea straordinaria dello scorso 24 ottobre sono state rinnovate le cariche del Comitato di Gemellaggio Fucecchio-Nogent Sur Oise. L’assemblea, riunitasi in Municipio, ha eletto Antonella Gorgerino come nuova presidente e Paola Carli come vice presidente. Carla Gagna e Viviana Ruzzon sono le nuove consigliere, mentre Francesco Dei e Giovanni Maltinti sono stati eletti nel Collegio dei Revisori.

"Sono molto orgogliosa di essere stata scelta alla guida del Comitato – commenta la neo presidente Antonella Gorgerino -. Stiamo costruendo un gruppo di persone volenterose e attive, capaci di dare un contributo fattivo alle iniziative che intendiamo realizzare. Lavoreremo nel segno della continuità, cercando anche di dare slancio all'attività del sodalizio con eventi sempre nuovi. Abbiamo una squadra eccezionale, composta da persone che hanno dato tanto in questi anni alla causa dei gemellaggi ma anche di volti nuovi che rappresentano il valore aggiunto. Sotto la guida di Barbara Cupiti il Comitato è cresciuto e si è radicato, adesso è fondamentale continuare a coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni scolastiche”.

"Ho sempre creduto in questa iniziativa - aggiunge la vice presidente Paola Carli -. Facendo parte del Comitato da alcuni anni, ho potuto toccare con mano quanto il gemellaggio sia un'occasione di crescita culturale e umana. È un modo più diretto e genuino di aprirsi alla conoscenza di un’altra cultura e di creare legami di amicizia. Sono contenta di poter dare il mio contributo adesso in maniera ancora più diretta e con una squadra eccellente. Il Comitato è un organismo vivo e in continuo movimento, con tanta voglia di fare e di proporre: lo scorso aprile abbiamo sottoscritto il Patto di Amicizia con la cittadina inglese di Beverley e l'impegno di questo nuovo direttivo sarà quello di di aprirsi a nuovi gemellaggi, magari gettando un occhio anche verso i paesi mediterranei".

"Non posso che essere contento per la nomina del Nuovo Consiglio - ha aggiunto il consigliere comunale delegato ai gemellaggi, Lorenzo Favilli -. Ho conosciuto i membri del Comitato subito dopo aver ricevuto la mia delega, e posso sicuramente dire che la collaborazione fin dal primo momento è stata massima. Le sfide che attendono il Comitato e l’amministrazione sono tante: rafforzare il gemellaggio con Nogent Sur Oise, far crescere il Patto d’amicizia con Beverley, e analizzare la possibilità di aprirsi a nuovi gemellaggi con altre realtà. Occorre quindi una nuova campagna soci e una maggiore collaborazione con le scuole che le renda centrali nelle future scelte. Ringrazio Barbara Cupiti per la dedizione con cui ha portato avanti il Comitato fino ad ora e auguro ad Antonella e a tutto il Consiglio un buon lavoro, garantendo la massima collaborazione da parte dell’amministrazione”.

Tutti coloro che volessero aderire al Comitato o semplicemente chiedere informazioni sulle attività e sulle iniziative previste possono scrivere a info@gemellaggiofucecchio.it.

