Durante un'ispezione in un'attività commerciale del centro cittadino, è stata riscontrata un'irregolarità: l'installazione di impianti audiovisivi che potevano essere utilizzati per sorvegliare i dipendenti.

Inoltre, è stata rilevata la violazione della normativa sul lavoro riguardante il mancato invio di due lavoratori alla visita medica pre-assuntiva. Di conseguenza, l'esercente è stato deferito in stato di libertà e sono state elevate ammende per oltre 1.800 euro. I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale nell'ambito di una strategia più ampia dell'Arma per la sicurezza dei luoghi di lavoro.