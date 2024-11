Pisa, flash mob e torre illuminata di arancione per dire “No alla violenza sulle donne”

Un flash mob in piazza XX Settembre, sulle note di “Vietato Morire” di Ermal Meta, simbolico inno alla lotta contro ogni forma di abuso e discriminazione, per dire “No alla violenza sulle donne”. E’ una delle iniziative organizzate dal Comune di Pisa in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebrerà il prossimo 25 novembre.

L’appuntamento è stato presentato questa mattina, 18 novembre, con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti alla presenza di Gabriella Porcaro, assessore alle pari opportunità del Comune di Pisa, Stefania Zucchelli ed Eva Pepe, rispettivamente direttrice e maestra di danza della Scuola di Danza “E. Ghezzi” che curerà la performance artistica, coinvolgendo i partecipanti in un momento di partecipazione e riflessione.

“La violenza degli uomini sulle donne è un fenomeno insidioso - dichiara l’assessore alla pari opportunità, Gabriella Porcaro - che si cela spesso all’interno delle mura domestiche e si nutre del dolore e della paura delle vittime, indotte al silenzio dal timore di essere ulteriormente umiliate. Pertanto, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, vogliamo proporre non solo un momento di riflessione ma anche un invito all’azione. Insieme alla scuola di danza Elsa Ghezzi abbiamo pensato di realizzare un flashmob per trasmettere un messaggio di solidarietà ma anche di resistenza alla violenza. La partecipazione è aperta a tutti e il video del flash mob già da ora sarà trasmesso sui canali social del Comune e della scuola di danza affinchè chi lo desidera possa unirsi e manifestare contro la violenza per esprimere il proprio sostegno alle vittime e favorire il cambiamento. Siamo consapevoli che il cambiamento passa attraverso la collaborazione di tutti, istituzioni e la società civile tutta. Insieme possiamo costruire una società più sicura dove ogni donna possa sentirsi libera di vivere senza essere vittima della paura”.

La giornata prenderà il via alle ore 17.00 in piazza XX Settembre, con un minuto di silenzio in memoria delle vittime di violenza. A seguire l’intervento dell’assessore alle pari opportunità, Gabriella Porcaro e di altre autorità cittadine, per ribadire il valore della prevenzione e del supporto alle vittime. Alle ore 17:30, il flash mob, a cui saranno invitati a partecipare le cittadine e i cittadini presenti che già da oggi possono “prepararsi” all’appuntamento visionando la coregografia che verrà realizzata per l’occasione al seguente link: https://www.youtube.com/shorts/U2-FDinptsQ. Infine, alle ore 19:00, saranno illuminate di arancione - il colore scelto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per promuovere la campagna contro la violenza sulle donne - la Torre di Pisa e Logge dei Banchi.

La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999.

