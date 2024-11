Presentato progetto da 28 milioni di euro per il nuovo stadio dell’Arezzo

È stato presentato il progetto per il nuovo stadio dell’Arezzo, il primo in Italia interamente conforme alla legge sugli stadi del 2021. Con una capienza di 12.506 posti coperti e un costo stimato di 28 milioni di euro (interamente finanziato dalla società), l’impianto sarà completato entro il 2030. Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione di curve e tribuna Maratona, mentre la tribuna centrale sarà riqualificata e resterà operativa durante i lavori.

La struttura sarà moderna, sostenibile e integrata urbanisticamente, includendo spazi commerciali, uffici, aree verdi e produzione di energia pulita. L’amministrazione comunale valuterà il progetto attraverso una conferenza dei servizi per decretarne il pubblico interesse. Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha elogiato l’iniziativa, sottolineando l’importanza di investire in infrastrutture per creare valore e sostenere la crescita del club e dei giovani calciatori.

