A corsa per "fare del bene": nel parco delle Cascine la staffetta di Pallium

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza alla solidarietà. L’associazione di volontariato “Pallium” parteciperà, per la prima volta, con propri rappresentanti alla staffetta 3x7 chilometri “Charity Running” che si svolgerà il 23 novembre nel Parco delle Cascine, il giorno precedente la 40° Firenze Marathon.

L’iniziativa ludico-motoria è legata al programma “Charity” ufficiale della Firenze Marathon. Si tratta di percorrere 21km in 3 runners, (ogni partecipante 7 km circa) con lo scopo di coinvolgere non solo l’ambiente del running ma tutti i cittadini, famiglie, colleghi di lavoro, associazioni territoriali, no profit.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di costruire un “Charity program”, un programma di beneficenza, che possa permettere a tutti i partecipanti di correre per un’organizzazione di volontariato e di aiutarla a raccogliere fondi.

“Gli staffettisti avranno l’opportunità di sostenere una delle organizzazioni di volontariato aderenti al Charity Program, aggiungendo così al piacere della corsa anche quello di fare del bene – dichiara Tullio Aggio, presidente di Pallium OdV -. Pallium partecipa con estremo piacere alla staffetta 3x7 km “Charity Running”. Crede fermamente che lo sport possa essere un veicolo importante per il volontariato e la solidarietà.”

Pallium OdV è un’associazione di volontariato, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che dal 2001 assiste ogni giorno a domicilio, gratuitamente, pazienti oncologici, neurologici ed anziani con gravi patologie. Lo fa con un’equipe sanitaria formata da medici, infermieri e un fisioterapista. Opera a Firenze e comuni limitrofi.

Altri servizi, di supporto all’attività sanitaria, sono svolti dai volontari: la consegna a domicilio di ausili sanitari quali letti, carrozzine, deambulatori, effettuata nel giro di 24-48 ore, la distribuzione ogni lunedì mattina di presidi sanitari per l’incontinenza, l’assistenza e la consulenza di un medico volontario nella compilazione dei moduli per le disposizioni anticipate di trattamento.

Pallium ha sede in via de’ Malcontenti n.6, a Firenze. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì ore 8,30-13,30 (tel. 055 2001292 - 3534177394 info@palliumonlus.org www.palliumonlus.org).

Fonte: Ufficio stampa

