Aggrediscono due agenti durante controllo: arrestati

A Lido di Camaiore due uomini di origine romena, di 48 e 53 anni, sono stati arrestati per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Fermati domenica sera durante un controllo di routine mentre viaggiavano su un furgone, hanno aggredito verbalmente e fisicamente gli agenti. Portati in commissariato, hanno continuato il loro comportamento violento, rendendo necessario l'uso del taser per bloccarli. Due poliziotti hanno riportato ferite con prognosi di due e quattro giorni.

