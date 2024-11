Fi-Pi-Li, chiusure sullo svincolo di Scandicci

L’ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla strade di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, per lavori di pavimentazione, la chiusura della carreggiata in direzione Firenze con uscita obbligatoria allo svincolo di Scandicci Centro e la chiusura della rampa in ingresso dello svincolo di Scandicci Centro in direzione Firenze dalle ore 22 alle 6 nelle notti tra il 25 e il 29 novembre 2024. Sarà predisposta la segnaletica di preavviso e di percorso alternativo.

