La banda delle Fiamme Gialle ai Rinnovati per i 250 anni della fondazione del Corpo d'arma

Per omaggiare la Guardia di Finanza nella ricorrenza del 250esimo anniversario della sua fondazione, unitamente al Comando regionale Toscana il Comune di Siena ha organizzato un concerto della banda musicale del Corpo, che si terrà martedì 19 novembre, alle ore 19:30.

L’evento vedrà protagonista, nella splendida cornice del Teatro dei Rinnovati, il complesso bandistico delle Fiamme Gialle le cui origini risalgono al 1926 quando, in un un’unica compagine, furono riunite le diverse Fanfare precedentemente istituite presso alcuni Reparti del Corpo. Durante la sua lunga ed intensa attività concertistica, la Banda si è esibita presso le principali istituzioni musicali italiane, tra cui l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, la Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, il Teatro dell’Opera di Roma, il Massimo di Palermo, la Fenice di Venezia, il Bellini di Catania ed il Petruzzelli di Bari, collaborando con affermate orchestre sinfoniche italiane ed internazionali e realizzando numerose tournée all’estero. In particolare, nel 2002 a New York, in occasione delle celebrazioni per il Columbus Day, ha tenuto un emozionante concerto a Ground Zero, luogo simbolo della coscienza nazionale americana dopo i tragici fatti dell’11 settembre. Le doti di fusione, la qualità del suono e la sensibilità interpretativa rendono il Complesso bandistico uno dei più prestigiosi a livello internazionale, come lo sono i Maestri Direttori succedutisi nel tempo, da ultimo, a far data dall’aprile 2002, il Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso.

Il programma della serata.

Il concerto, occasione unica per apprezzare il talento dei musicisti della Banda, composta da Maestri formatisi presso i più importanti Conservatori d’Italia, sarà tenuto alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia centro settentrionale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Fabrizio Cuneo nonché delle Autorità civili e militari della Regione, delle Province toscane e cittadine. La serata, che vedrà la presentazione della giornalista Virginia Masoni, sarà aperta dalle note della “Marcia d’Ordinanza della Guardia di Finanza” e scandita dall’esecuzione di brani, alcuni dei quali appositamente scelti per il loro legame con Siena e la Toscana. La Banda musicale suonerà anche l’inno nazionale di santa Caterina come sottofondo alla lettura, da parte del Direttore artistico dei Teatri, Vincenzo Bocciarelli, di uno scritto della Santa senese nella ricorrenza dell’85° e del 25° anniversario della sua proclamazione a compatrona, rispettivamente, d’Italia e d’Europa. Nell’occasione, si esibiranno il soprano Rebecca Sois, il tenore Paolo Mascari, la violoncellista Elena Falcone e il contrabbassista Stefano Zambon, giovani artisti che si stanno formando presso l’Accademia Chigiana, il Conservatorio “Rinaldo Franci” ed il Siena Jazz, eccellenze senesi del panorama musicale italiano ed internazionale.

A chiusura del concerto, con la partecipazione del pubblico, sarà eseguito l’Inno degli italiani di Goffredo Mameli.

