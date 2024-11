"Attenzione, ladri a Poppiano": spuntano locandine segnaletiche

A Poppiano, frazione di Montespertoli, sono apparse locandine segnaletiche che mettono in guardia i residenti della presenza di ladri in zona. Uno di questi manifesti è stato affisso anche nei pressi della storica Villa Guicciardini, un castello medievale dell’omonima famiglia.

La locandina segnala la presenza di due uomini e una donna descritti come di origine straniera e vestiti con felpe con cappuccio e cappellini. I tre sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza e si invita chiunque li noti a contattare immediatamente il 112. Il caso ha generato forte preoccupazione tra i residenti.

Il Comune di Montespertoli, venuto a conoscenza della presenza dei manifesti, ha segnalato il fatto ai Carabinieri di Montespertoli. I militari confermano che nell'agglomerato urbano, quindi non solo nei pressi del castello, alcuni hanno affitto i cartelli. Anche se, come trapela dai carabinieri, non ci sono denunce.

Si pensa che l'affissione sia nata sulla scia di qualche notizia di furto in area limitrofa, o perché sono state viste persone sembrate sospetta, ma in zona non sono stati denunciati né furti né tentativi di furto recentemente.

