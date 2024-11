Larve nella mensa, per l'Asl nessuna irregolarità nel centro cottura comunale. Accertamenti su azienda esterna

L’8 novembre sono state riscontrate larve in una partita di pane distribuita alle scuole paritarie di Sammontana e a una classe della scuola Margherita Hack. In seguito a questo episodio, il Comune ha immediatamente segnalato l’accaduto al Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell’ASL, attivandosi per chiarire la situazione.

Lo scorso venerdì, gli Ufficiali sanitari dell’ASL hanno effettuato un sopralluogo presso il centro cottura comunale, verificando che la struttura rispetta pienamente tutti i protocolli sanitari per la preparazione dei pasti. Durante l’ispezione non sono stati rilevati agenti infestanti né altre irregolarità.

A ulteriore garanzia, il Comune ha incaricato anche una ditta privata specializzata di effettuare un controllo aggiuntivo, il cui esito ha confermato quanto già rilevato dall’ASL.

Va inoltre precisato che il pane in questione non è prodotto dal centro cottura comunale, ma proviene da lotti già tagliati e confezionati forniti da un’azienda esterna. Di conseguenza, è stato accertato che la responsabilità della presenza di larve è da attribuire a soggetti esterni, nei confronti dei quali sono in corso ulteriori accertamenti.

