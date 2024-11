Arrivano le prime multe per chi ha lasciato l'automobile sul percorso della spazzatrice

A Santa Croce sull'Arno, con la fine degli avvisi di cortesia e l'inizio delle multe da parte dei vigili urbani per le auto che intralciano lo spazzamento delle strade, qualche verbale è fioccata già nei primi tre giorni di controlli. Gli agenti inviati dal comando a seguire i lavori della spazzatrice hanno cercato di limitare l'emissione delle sanzioni alle situazioni che proprio non potevano trovare nessuna giustificazione per il codice della strada, ma alla fine qualche decina di multe è stata fatta.

In particolare ci sono zone dove si è reso necessario emettere qualche multa in più rispetto alle attese, mentre in altre zone gli agenti hanno fatto un numero di multe nell'ordine di una o due, dato che è ritenuto fisiologico.

La questione però ha evidenziato che in alcune strade di Santa Croce la ripresa dell'attività della spazzatrice, con le modifiche degli orari e dei giorni, non è ancora stata metabolizzata dalla popolazione nonostante la comunicazione preventiva che era stata fatta dal comune e le raccomandazioni.

Tra le strade dove gli agenti della polizia locale hanno riscontrato la maggior parte di trasgressori agli alle prescrizioni per la spazzatrice vi sono largo Genovesi, via San Tommaso, via d'Azeglio viale Corridoni, via Basili, via provinciale Francesca Sud, piazza Serao, via Saffo, via Verdi , via Raffaello.

Hanno provato a dare una risposta e dei suggerimenti per evitare ulteriori verbali, l'assessore all'ambiente Sonia Boldrini e l'assessore alla polizia municipale Enzo Oliveri.

“Il fatto che la municipale sia stata costretta a fare multe non ci fa certo piacere, come amministratori” dice l'assessore alla polizia municipale Enzo Oliveri. “L'obiettivo dell'amministrazione è quello di richiamare l'attenzione dei cittadini sul fatto che sono ripresi i servizi della spazzatrice e che in alcuni casi sono cambiati orari e giorni dello spazzamento. C'è da riprendere un'abitudine dopo un lungo periodo che i controlli erano stati sospesi o fortemente ridotti. Le multe si sono rese necessarie, perché oggettivamente le auto in sosta impedivano, in parte, lo svolgimento del servizio. Però il nostro obiettivo non è quello di fare le multe, ma restituire ai santacrocesi una città più pulita. Per fare questo abbiamo necessità della collaborazione di tutti i cittadini. E' fondamentale - continua Oliveri - che gli automobilisti prestino attenzione alla segnaletica prima di lasciare l'automobile in sosta. I pannelli integrativi dei divieti di sosta con orari e giorni di spazzamento ci sono e bisogna che i cittadini cerchino di rispettarli per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal codice della strada. Personalmente, ma in questo preciso aspetto penso di poter parlare a nome dell'amministrazione, sarei contento se non si facessero più multe, perché a noi che la polizia municipale elevi contravvenzioni non interessa e non vogliamo penalizzare gli automobilisti, ma per fare questo bisogna che i cittadini siano collaborativi e rispettino la segnaletica stradale”.

Della questione si è occupata anche il vicesindaco e assessore all'ambiente Sonia Boldrini che ha seguito tutto il percorso della modifica degli orari di spazzamento in alcune strade e del miglioramento del servizio in generale.

“Dopo vari comunicati stampa, - dice Boldrini - informative sui social, lettere inviate alle famiglie, dove spiegavamo i cittadini cosa stavamo facendo e li invitiamo a non parcheggiare le auto negli stalli delle strade nei giorni e orari di pulizia come stabilito dai cartelli stradali, parecchie auto al momento del passaggio della spazzatrice sono lì a intralciare la pulizia.

Capisco anche però che questa è una fase di avvio dopo la ristrutturazione del servizio, quindi se per qualche attività gli orari attuali dello spazzamento meccanico delle strade può recare un disagio, segnalatelo, sarà nostra cura, la dove possibile, apportare modifiche migliorative, dove veramente si renda necessario. Questa amministrazione vuole essere vicina alle esigenze della cittadina là dove c'è la possibilità di migliorare, nei limiti del possibile, noi lo faremo. Il nostro intento è, come spiegato più approfonditamente dall'assessore Oliveri, quello di migliorare la pulizia della nostra cittadina e non certamente quello di fare cassa con le tasche degli automobilisti. Infine è di grande importanza la vostra collaborazione per aiutare questa amministrazione, segnalando agli uffici competenti le problematiche del territorio e attraverso gli appositi canali comunicativi con lente comunale. Per ogni vostra necessità in materia di igiene ambientale o altri problemi di ordine ambientale potete contattare l'Ufficio Ambiente oppure la segreteria del sindaco e chiedere un appuntamento con il vicesindaco - assessore all'ambiente”.

