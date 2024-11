Bimba muore dopo aver ingerito una pila, lutto cittadino ad Asciano

Ad Asciano è stato proclamato lutto cittadino per domani, 21 novembre, in occasione dei funerali della piccola Camilla, una bambina di 17 mesi deceduta il 12 novembre dopo aver ingerito una pila. La bambina era stata ricoverata prima alle Scotte di Siena e poi trasferita all'Ospedale del Cuore di Massa, dove è morta. Il sindaco di Asciano, Fabrizio Nucci, ha invitato la comunità a unirsi al dolore della famiglia, definendo la perdita un momento di profonda tristezza per tutta la cittadinanza. Le esequie si terranno alle 15 nella basilica di Sant'Agata.

