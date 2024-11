Dimessa poi ricoverata e trasferita con Pegaso: aveva ingerito una pila. Muore bambina di un anno e mezzo

Una bambina di un anno e mezzo è morta in Toscana dopo aver ingerito una pila, causando un'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Massa Carrara. La piccola, figlia di una giovane coppia residente nel Senese, era stata portata inizialmente al policlinico Le Scotte di Siena il 5 novembre per un malessere. Dopo 10 ore di accertamenti era stata dimessa, ma poche ore dopo è tornata in ospedale in condizioni peggiorate.

Durante il secondo ricovero, i medici hanno individuato e rimosso una pila ingerita, che aveva rilasciato sostanze chimiche causando danni irreversibili. La bambina è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Massa il 12 novembre per un intervento cardiaco, ma è deceduta prima di poter essere operata.

Sono state sequestrate le cartelle cliniche dei due ospedali, e lunedì è prevista l'autopsia all'ospedale di Lucca.

La nota dell'AOUSenese

Bimba di 17 mesi ingerisce piccola pila: arrivata in gravi condizioni all’ospedale di Siena, nonostante la rimozione della pila le sue condizioni sono successivamente peggiorate e, trasferita d’urgenza in elisoccorso all’Ospedale del Cuore di Massa, è deceduta nella giornata del 12 novembre.

Nei giorni precedenti la bambina era arrivata all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena in gravi condizioni a causa dell’ingerimento di una piccola pila, risalente a diversi giorni precedenti all’arrivo in ospedale. La bambina, dopo tutti gli accertamenti, è stata sottoposta ad intervento di asportazione del corpo estraneo e sono stati seguiti tutti i protocolli previsti in questi casi, ma le sue condizioni sono successivamente peggiorate, probabilmente a causa delle sostanze rilasciate dalla pila che hanno avuto poi un effetto lesivo sull’aorta.

Nella giornata di martedì 12 novembre i medici delle Scotte hanno deciso il trasferimento in urgenza della piccola all'Ospedale del Cuore di Monasterio per un problema all'aorta. La bimba è arrivata in elisoccorso a Massa, ma poco dopo l'arrivo le sue condizioni sono peggiorate in modo repentino e fatale.

L’Aou Senese e Monasterio sono vicini alla famiglia ed esprimono le più sentite condoglianze.

