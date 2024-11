Marti, cade un albero per il forte vento

Il vento forte si fa sentire in Toscana, specialmente a Montopoli in Val d'Arno. Nella notte tra il 19 e il 20 novembre nella frazione di Marti è caduto un albero.

Si trovava in via Mazzana, è caduto a causa del vento, per cui - almeno nel Cuoio - è stata diramata un'allerta meteo. Non si registrano danni a cose o persone.

"L'albero è stato rimosso grazie al celere intervento dei vigili del fuoco, della polizia municipale e dei volontari della protezione civile. Si prega di fare attenzione per tutta la durata dell'allerta meteo" fanno sapere dal Comune.

