A Montespertoli la decima edizione della Festa degli Alberi

Il Comitato Alberi e natura organizza la 10ª edizione della Festa degli Alberi, un evento dedicato alla riflessione sull’importanza degli alberi, intitolato quest'anno "L'Albero Casa". La manifestazione si svolgerà in due giornate, il 21 e 22 novembre, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, coinvolgendo scuole, famiglie e tutta la comunità locale.

Giovedì 21 novembre, presso la Sala Ombra sarà proiettato un docufilm per le scuole dal titolo "La Quercia e i suoi abitanti": un viaggio visivo e narrativo intorno a una quercia millenaria, simbolo di equilibrio e armonia. Il film, firmato da Laurent Charbonnier e Michel Seydoux, è un’occasione per riflettere sull’importanza degli alberi come habitat e punto di riferimento per un ecosistema in salute.

Per l’occasione sarà esposta la "Sciarpa Verde Infinita”, simbolo di pace e unità, sarà successivamente visitabile presso la Biblioteca Comunale E. Balducci.

Per venerdì 22 novembre è stata organizzata una passeggiata al Tondo di Cipressi: un percorso adatto a tutti (3,7 km, durata circa 1:35 ore). Ritrovo alla chiesetta di S.Michele a Polvereto alle ore 14:30. Il percorso è il numero 7 della nuova mappa sui sentieri, acquistabile presso l’ufficio turistico di Montespertoli. A conclusione la Comunità del Cibo offrirà una merenda conviviale.

Per partecipare alle attività o ottenere ulteriori informazioni, contattare via whatsapp il numero 339 3645454.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Montespertoli, in collaborazione con le associazioni locali e l’Istituto Comprensivo “Don Milani”.

Notizie correlate