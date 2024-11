Uccisero per il controllo spaccio, confermata condanna a 18 e 16 anni

A Firenze, nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 2022, due fratelli marocchini senza fissa dimora accoltellarono due fratelli maghrebini per il controllo dello spaccio in via delle Gore. Uno dei feriti, 24 anni, morì poco dopo, mentre l’altro sopravvisse. La Corte d’assise d’appello ha confermato le condanne a 18 anni e 2 mesi e 16 anni e 2 mesi per omicidio volontario e tentato omicidio. I condannati dovranno risarcire i parenti delle vittime con una provvisionale di 120mila euro. L’aggressione sarebbe scaturita da contrasti legati allo spaccio condiviso.

