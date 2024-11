Siena amara per l‘Use Computer Gross

Siena ancora amara per l‘Use Computer Gross che, dopo aver perso sul campo del Costone, cade anche su quello della Mens Sana per 86-82. E’ la seconda sconfitta in quattro giorni e, al di là dei brividi finali, è una sconfitta che ci sta tutta. La squadra di Luca Valentino è sempre di rincorsa, non riesce mai a prendere in mano l’inerzia della gara e solo nel finale, forse più per la paura di vincere dei padroni di casa dopo tre ko, dà l’illusione di poterla portare via. Ma così non è e sul banco degli imputati ci sono soprattutto il primo e terzo parziale con 24 punti subiti, troppi per una squadra come quella biancorossa che ad una difesa così molle non è abituata. E un momento così, il primo balbettante della stagione, da affrontare con la calma e la lucidità necessarie, anche perché domenica al Pala Sammontana arriva Quarrata per un altro big-match .

La Mens Sana parte 5-2 ma sul 7-6 di De Leone ecco il primo timeout di serata della squadra di casa. Dopo due canestri di Prosek c’è un gioco da 4 punti di Maric (11-10), preludio ad un parziale di 6-0 che porta i senesi sul 17-10. Al 10’ 24-12 siamo con difesa biancorossa a dir poco da rivedere al pari di qualche disattenzione da evitare. Rosselli con un ‘coast to coast’ appoggia al ferro, ma subito tripla di Belli come risposta. Siena viaggia sempre su una comoda doppia cifra di vantaggio. Pur senza strafare De Leone segna il 31-24 e, quando Mazzoni trova la bomba del 31-27, il punteggio assume un aspetto diverso. Come Maric fa sperare con una tripla da lontanissimo, arriva subito Tognazzi che replica e così coach Valentino chiama il suo primo minuto: 37-32. C’è finalmente un possesso fra le due squadre (37-34) e Giannone non trova l’aggancio. Una bomba di Belli manda le squadre al riposo sul 44-38. Per come era iniziata ci si può stare.

Subito Prosek e, dopo un paio di errori in attacco, ancora Belli solo soletto dall’angolo spara la tripla: 49-38. Belli, sempre lui, stavolta la mette dentro frontale ma, al di là di questo, Siena è più brillante e reattiva: 53-40. Prosek appoggia troppo comodamente il più 15 e l’Use pare in chiara difficoltà. Come alza la mano Siena segna (60-43) ed ecco il secondo timeout di Valentino in tre minuti. Niente da fare perché Prosek va a segno su extra possesso prima che Quartuccio mette una bomba. Al 7’ 62-48 con Maric che suggella a modo suo, ovvero da lontano, uno 0-8 di parziale. Si torna a sperare ma la doccia è ancora gelata: 6-0 e 68-51. Al 30’ 68-52 con l’ennesima leggerezza nel gestire l’ultimo possesso. I punti subiti, come nella prima frazione, sono 24. Tripla centrale di Rosselli ma nello ‘sporco’ c’è sempre la mano di un giocatore senese a prendere palloni preziosi. Dall’arco Quartuccio per il meno 11 ed è il momento in cui l’Use pare un’altra squadra e, con un lampo, torna sul meno 6: 70-64. A 4’ dalla sirena siamo 74-69 e l’Use non sfrutta un paio di possessi per fare davvero paura ai padroni di casa. Tognazzi dalla lunetta mette il 77-69 e Rosselli appoggia il 77-71. Il punto numero 20 di Belli è quello che, psicologicamente, pesa ben oltre l’80-71. Il solito Rosselli per l’80-73 ma Siena vede ormai il traguardo e, sulla rubata di Marrucci, si aspetta solo la sirena. Giannone la pensa diversamente e prima mette una tripla e poi i liberi dell’84-82 a 20 secondi dalla sirena. Tognazzi in lunetta mette l’86-82. Basta così

86-82

MENS SANA BASKETBALL SIENA

Tilli 3, Belli 20, Pannini 6, Ragusa 4, Marrucci 15, Calviani ne, Pucci 13, Sabia, Neri 2, Prosek 11, Bisanti ne, Tognazzi 12. All. Betti

USE COMPUTER GROSS

Giannone 16, Baccetti, Sesoldi 5, Rosselli 19, Ramazzotti ne, De Leone 6, Mazzoni 5, Quartuccio 9, Tosti 4, Cerchiaro ne, Maric 18, Regini ne. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Corso di Pisa e Rossetti di Rosignano Marittimo

Parziali: 24-12, 44-38 (20-26), 68-52 (24-14), 86-82 (18-30)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

