Nuova spaccata in una tabaccheria in centro a Empoli

Un'altra spaccata in centro a Empoli. Stavolta i ladri sono entrati in un'edicola tabaccheria tra piazza Toscanini e via Fucini. Le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso il ladro mentre tentava di aprire un distributore automatico di sigarette e tagliandi della lotteria. L'uomo era vestito di nero, incappucciato, e aveva un attrezzo in mano per aprire l'apparecchio.

Il bottino è stato magro, i danni per il locale molti, come riporta l'edizione empolese de La Nazione. Si tratta dell'ennesimo furto visto che già in altre occasioni il distributore era stato oggetto di razzie. A evitare il peggio in questo caso è stata una pattuglia di vigilanza privata, il ladro sarebbe fuggito dopo averla vista arrivare. Sempre il malvivente avrebbe messo fuori uso una telecamera prima del colpo.

