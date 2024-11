I carabinieri di Pisa celebrano la patrona dell'Arma

La mattina del 21 novembre, in Pisa, presso la chiesa “San Michele in Borgo”, nel quartiere San Francesco si è tenuta la Santa Messa, in occasione della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, officiata dall’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto, e concelebrata dal parroco della chiesa, don Salvatore Glorioso, dal cappellano militare della 46esima Brigata Aerea di Pisa don Francesco Capolupo e dal cappellano militare del Centro Addestramento Paracadutisti di Pisa don Michele Mangialardi.

Nella circostanza è stato celebrato l’83° anniversario dell’epica “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano”.

Il comandante provinciale, Col. Mauro Izzo, ha ringraziato le Autorità civili e militari presenti procedendo alla lettura solenne del fatto d’arme e della motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare dell’83^ anniversario della Battaglia di “Culqualber”.

Ha proseguito poi, a nome di tutti i carabinieri del Comando provinciale di Pisa, rivolgendo i suoi più sentiti ringraziamenti: all’Arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto, al Prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro e a tutte le autorità che hanno reso omaggio alla Benemerita.

