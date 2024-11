Rinnovo Rsu negozi Esselunga area: alla Filcams Cgil la maggioranza assoluta in tutti i negozi

Lungo tutto il mese di Novembre si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle RSU nei negozi Esselunga dell’area fiorentina. Altissima la partecipazione al voto di lavoratrici e lavoratori: mediamente oltre il 70%

“Un dato importante, che ci conferma ancora una volta quanto Filcams Cgil Firenze, ma la Cgil tutta sostiene da sempre: quando si chiamano le nostre colleghe e i nostri colleghi, ma in generale le lavoratrici e lavoratori a scegliere i propri rappresentanti, la risposta, in termini di partecipazione, è sempre altissima”, dicono le Rsu Filcams Cgil uscenti.

Le liste della Filcams Cgil di Firenze conquistano la maggioranza assoluta in tutti i negozi. Dice la Filcams: “I consensi ottenuti ripagano tutto l’impegno messo dalle Rsu e dalla Filcams Cgil di Firenze in questi tre anni di mandato, a fianco della lavoratrici e dei lavoratori Esselunga per la difesa e l’implementazione dei loro diritti; abbiamo davanti tre anni impegnativi, con temi importanti come il rinnovo del contratto integrativo aziendale, il tema della sicurezza e dell’organizzazione del lavoro. Ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto le e i rappresentanti uscenti, e auguriamo un buon lavoro a chi è stato eletto.”

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

