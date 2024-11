Nuovo autovelox super tecnologico a Empoli in Fi-Pi-Li

Sulla superstrada sarà installato un nuovo autovelox super tecnologico. Sarà tra Montelupo e Empoli Est in direzione mare, dovrebbe entrare in funzione entro pochi giorni.

Stando a quanto scrive Il Tirreno nell'edizione empolese, l'autovelox migliorerà la rilevazione della velocità rispetto al precedente. Inoltre porterà sulla Fi-Pi-Li un occhio tecnologico in grado di osservare qualsiasi veicolo: simile a quello installato tra Ginestra e Lastra in direzione Firenze, si avvarrà del laser 'tof' che insegue il veicolo e legge tutte le informazioni sulla velocità.

Il nuovo autovelox dovrebbe funzionare con una doppia rilevazione in simultanea, coprirà entrambe le corsie di marcia e scoverà pure i mezzi 'oscurati' da altri, magari in fase di sorpasso. Farà foto in altissima risoluzione, anche di notte. Dovrebbe essere posizionato più in alto rispetto a quello che andrà in pensione in questi giorni.

